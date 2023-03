Correios abre PSS com mais de 80 vagas para jovem aprendiz no Pará; saiba como participar

Começam na próxima segunda-feira (27), as inscrições para o programa de Jovem Aprendiz dos Correios, com 4.382 vagas disponíveis e formação de cadastro reserva para todo o território nacional. No Pará estão sendo ofertas 87 vagas em 28 municípios.

As oportunidades são para as áreas de assistente administrativo ou logística. Os requisitos para participar da seleção é que os candidatos sejam estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

As inscrições devem ser realizadas no site dos Correios até o dia 21 de abril. Para acessar a aba de inscrição, basta clicar em "Acesso à Informação", depois em "Concursos públicos" e acessar o edital de Jovem Aprendiz.

Do total das vagas, 10% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos. A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais. A pontuação está detalhada no edital.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme. O processo seletivo terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Veja a relação de vagas por municípios no Pará:

ALTAMIRA : 02 vagas

ANANINDEUA: 06 vagas

BARCARENA: 03 vagas

BELÉM: 38 vagas

BENEVIDES: 01 vaga

BRAGANÇA: 01 vaga

BREVES: 01 vaga

CAMETÁ: 01 vaga

CANAÃ DOS CARAJÁS: 01 vaga

CAPANEMA: 01 vaga

CAPITAO POÇO: 01 vaga

CASTANHAL: 04 vagas

CONCEICAO DO ARAGUAIA: 01 vaga

ITAITUBA: 01 vaga

MARABÁ: 04 vagas

MARITUBA: 02 vagas

ORIXIMINÁ: 01 vaga

PARAGOMINAS: 02 vagas

PARAUAPEBAS: 03 vagas

REDENÇÃO: 01 vaga

RONDON DO PARÁ: 01 vaga

SALINÓPOLIS: 01 vaga

SANTARÉM: 04 vagas

TAILÂNDIA: 01 vaga

TOMÉ-AÇU: 01 vaga

TUCUMÃ: 01 vaga

TUCURUí: 02 vagas

XINGUARA: 01 vaga

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).