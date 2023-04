COMARA: Última semana para se inscrever na seleção para o Comando da Aeronáutica

Os candidatos interessados em concorrer a uma vaga no processo seletivo para a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) do Comando da Aeronáutica tem até o próximo dia 11 de abril para efetuar sua inscrição.

O processo seletivo oferta vagas para contratação temporária e formação de cadastro de reserva, com possibilidade de atender aos projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária em cidades dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rio Grande do Norte, além de possprosseíveis localidades que poderão ser atendidas diante da necessidade da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e Comando da Aeronáutica (Comaer).

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet através do preenchimento de formulário, disponível no site da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA).

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher uma única localidade na qual deseja entregar sua documentação para a fase de avaliação curricular, caso seja selecionado para a referida fase. A localidade escolhida pelo candidato para exercer a sua função e a escolhida para a entrega de documentação poderão ser diferentes.

Para concorrer às vagas, o candidato precisa possuir a habilitação exigida para a função, de nível médio ou superior, e demais qualificações exigidas para o exercício da função.

As vagas ofertadas no processo seletivo são para os seguintes cargos:

Nível Auxiliar: Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Limpeza; Auxiliar De Manutenção Predial; Auxiliar de Mecânico de Autos; ; Armador De Estruturas De Concreto Armado; Borracheiro; Carpinteiro; Cozinheiro (Embarcações); Cozinheiro Geral; Detonador; Eletricista De Instalações (Edifícios); Eletricista De Instalações; Encanador; Lixador De Peças De Metal; Lubrificador De Veículos Automotores (Exceto Embarcações); Marceneiro; Marinheiro De Convés; Marinheiro Fluvial De Máquinas;Mecânico De Manutenção De Máquinas De Construção E Terraplenagem; Mecânico De Manutenção De Máquinas Em Geral; Mecânico De Manutenção E Instalação De Aparelhos De Climatização E Refrigeração; Mecânico De Manutenção De Motores Diesel (Exceto De Veículos Automotores); Mecânico De Manutenção De Veículos; Mestre Fluvial; Montador De Estruturas Metálicas De Embarcações; Motorista De Caminhão (Rotas Regionais E Internacionais) Categoria "D"; Motorista De Caminhão (Rotas Regionais E Internacionais) Categoria "E"; Motorista Operacional De Guincho; Operador De Betoneira; Operador De Britador De Mandíbulas; Operador De Compactadora De Solos; Operador De Compressor De Ar; Operador De Escavadeira; Operador De Jato Abrasivo; Operador De Máquinas De Construção Civil E Mineração; Operador De Máquina Perfuradora (Minas E Pedreiras); Operador De Martelete; Operador De Motoniveladora; Operador De Motosserra); Operador De Pá Carregadeira; Operador De Pavimentadora (Asfalto, Concreto E Materiais Similares); Operador De Trator De Lâmina ; Pedreiro; Piloto Fluvial; Pintor De Estruturas Metálicas; Pintor De Obras; Prático; Servente De Obras; Soldador; Soldador Elétrico; Tratorista Agrícola; Torneiro Mecânico; Vigia.

Nível Intermediário: Almoxarife; Apontador de obras; Assistente administrativo; Desenhista projetista de construção civil; Ferramenteiro; Mecânico de refrigeração; Mestre (construção civil); Mestre de soldagem; Inspetor de terraplenagem; Técnico de obras civis; Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção); Técnico de estradas; Técnico eletrônico; Técnico em eletromecânica; Técnico em manutenção de equipamentos de informática; Técnico em petroquímica; Técnico em segurança no trabalho; Técnico em telecomunicações; Topógrafo.

Nível Superior: Agrônomo; Arquiteto de edificações; Biólogo; Contador; Engenheiro ambiental; Engenheiro agrimensor; Engenheiro civil; Engenheiro civil (orçamentista); Engenheiro civil (edificações); Engenheiro civil (geotecnia); Engenheiro civil (hidráulica); Engenheiro civil (saneamento); Engenheiro eletricista; Engenheiro mecânico; Engenheiro naval; Engenheiro de minas; Geólogo; Supervisor de logística.

A carga horária para os selecionados será de 40 horas semanais, e completado o período inicial, o contrato poderá ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, com prorrogações de períodos sucessivos, dependendo da necessidade das obras ou dos serviços, por, no máximo, quatro anos, de acordo com a legislação vigente.

O processo seletivo será realizado em oito etapas. São elas: Inscrição eletrônica no site contendo informações pessoais e profissionais; Divulgação da lista da classificação preliminar dos candidatos selecionados para a avaliação curricular; Entrega da documentação para à avaliação curricular; avaliação curricular (análise documental) para os candidatos convocados para esta fase; Divulgação da lista com o resultado da avaliação curricular; Interposição de recursos; resultado dos recursos e; Divulgação da lista da classificação final do cadastro de reserva.

A lista dos candidatos classificados está prevista para ser divulgada no dia 26 de maio de 2023 na página da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), por ordem de classificação e por pólo de seleção.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).