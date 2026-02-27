CNU 2025 abre período para confirmação de interesse em lista de espera; confira datas

Os candidatos classificados para o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 devem confirmar, a partir deste sábado (28), seu interesse em concorrer às vagas na lista de espera. Esta é a segunda rodada de confirmações, convocando tanto os aprovados para vagas imediatas quanto os para cadastro reserva.

O processo de confirmação segue aberto até segunda-feira (02). Para verificar a situação, os candidatos podem acessar a área exclusiva no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Os resultados da segunda confirmação de interesse serão divulgados até o dia 6 de março, com novas listas de classificação que incluirão tanto os candidatos aprovados para vagas imediatas quanto para cadastro reserva e lista de espera. Vale destacar que, sem a confirmação de interesse, o candidato será eliminado da concorrência ao cargo.

Resultados da primeira rodada de confirmação

Na primeira rodada de confirmação, 91% dos convocados demonstraram interesse em participar da lista de espera. Agora, com a segunda convocação, os candidatos têm uma nova chance de garantir sua vaga, caso haja novas vagas disponíveis.

Cronograma das próximas etapas do CNU 2025

Confira abaixo as datas importantes do cronograma do concurso:

27/02 : Publicação das listas atualizadas após a 1ª confirmação e 2ª convocação

: Publicação das listas atualizadas após a 1ª confirmação e 2ª convocação 28/02 a 02/03: Período da 2ª confirmação de interesse

Período da 2ª confirmação de interesse 06/03: Publicação das listas pós-2ª confirmação e 3ª convocação

Publicação das listas pós-2ª confirmação e 3ª convocação 07 a 09/03: Período da 3ª confirmação de interesse

Período da 3ª confirmação de interesse 16/03: Publicação das listas finais e início das convocações para nomeação, investigação social, defesa de memorial, prova oral ou curso de formação, conforme o caso

Publicação das listas finais e início das convocações para nomeação, investigação social, defesa de memorial, prova oral ou curso de formação, conforme o caso 06 a 10/04: Prazo para envio de documentação para Defesa de Memorial e Prova Oral (Edital MS nº 01/2025)

Para mais informações sobre os concursos abertos e as próximas etapas, acesse o site da FGV ou consulte o Edital do CNU 2025.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)