Banca do concurso da Fasepa será definida no dia 23; salários vão até R$ 2.809,37

Está previsto para o dia 23 de março de 2022, a abertura de concorrência pública para a contratação da banca organizadora do concurso Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (Fasepa). O processo de licitação para escolha da banca foi suspenso em dezembro de 2021, em virtude de "adequações técnicas", e retomado em fevereiro deste ano.

O projeto básico do concurso confirma a oferta de 67 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior com previsão de remunerações variando entre R$ 1.200,00 a R$ 2.809,37

Seleção dos candidatos se dará por meio de duas etapas

1ª Etapa – Exame de Avaliação de Conhecimentos, com prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, a ser realizada apenas para os cargos de Nível Superior.

As provas (objetiva e discursiva) e Avaliação de Títulos serão realizados nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. A expectativa é que a seleção registre mais de 12 mil inscrições.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)