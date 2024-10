Área da saúde: salários de concursos previstos no Brasil podem chegar a R$ 13,8 mil

Milhares de vagas para a área da saúde estão abertas ou previstas em todo o Brasil por meio de concursos públicos. As oportunidades são variadas, para diversos cargos e com salários distintos. Uma das seleções, que já tem banca organizadora definida, é a da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMS-BH), em Minas Gerais. Foi contratado para organizar o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A prefeitura da cidade informou que serão ofertadas 1.153 vagas para o quadro de servidores efetivos, sendo 243 para as carreiras de médico e mais 910 para enfermeiro, técnico superior de saúde e técnico em serviços de saúde, em diferentes áreas. Os salários iniciais vão de R$ 1.766,69 até R$ 10.355,59, dependendo do cargo, e a expectativa é de que o edital seja publicado ainda neste ano.

Com a banca organizadora já oficializada, a Consulplan, outro concurso público previsto é no Pará, na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV). O certame foi anunciado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Seplad). De acordo com o projeto básico da seleção, são previstas 219 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14.

Caso o projeto seja seguido, as vagas de nível superior devem ser as seguintes: médico (43), enfermeiro (10), psicólogo (5), assistente social (4), fisioterapeuta (4), farmacêutico (3), técnico em educação física (1) e terapeita ocupacional (1), todas com cadastro reserva, além dessas oportunidades imediatas. Já no nível médio, a previsão é de que a divisão seja entre técnico de enfermagem (77), auxiliar administrativo (67), auxiliar de técnico em informática (1), técnico em eletrônica (1), de laboratório (1) e de segurança do trabalho (1), todas imediatas, fora o cadastro reserva.

Comissões formadas

Há ainda os concursos que não têm banca formalizada, mas já têm a comissão formada, como é o caso da seleção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, em São Paulo. Devem ser ofertadas 333 vagas no certame, para diferentes cargos nos níveis médio, técnico e superior. De acordo com as informações divulgadas no portal da instituição, este será o primeiro concurso público realizado.

Os cargos previstos nesta seleção incluem técnico de enfermagem (147), agente técnico de assistência à saúde (61), médico (57), enfermeiro (50), técnico de radiologia (13), tecnólogo em radiologia (4) e cirurgião-dentista (1). Os salários iniciais, caso se confirmem, poderão variar de R$ 1.640 até R$ 9.479,76.

E em breve deve ser realizado o concurso público da FeSaúde Niterói, no Rio de Janeiro - já foi instituída a comissão especial de acompanhamento da seleção. Segundo o documento, as oportunidades serão para vagas imediatas e em cadastro de reserva para dois programas que podem contemplar diferentes cargos: Programa de Médico de Família e Programa de Rede de Atenção Psicossocial.

Não há ainda informações sobre as oportunidades, mas o último concurso FeSaúde Niterói teve seu edital publicado em 2020, com 808 vagas para diversos cargos nos níveis fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro de reserva. Os salários, na época, variavam entre R$ 1.100 e R$ 13.800.

Concursos públicos previstos

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMS-BH), em Minas Gerais

Banca: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)

Vagas: 1.153

Salários: De R$ 1.766,69 a R$ 10.355,59

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), no Pará

Banca: Consulplan

Vagas: 219

Salários: De R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, em São Paulo

Banca: Ainda não foi formada

Vagas: 333

Salários: De R$ 1.640 a R$ 9.479,76

FeSaúde Niterói, no Rio de Janeiro

Banca: Ainda não foi formada

Vagas: Não informado

Salários: De R$ 1.100 a R$ 13.800 (de acordo com o último edital)