Prefeitura de Belém comemora o aniversário da cidade, com avanços e desafios

O prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) comanda a administração municipal pela terceira vez, desde janeiro de 2021. Nesse ambiente, ele assumiu a cidade no segundo ano da pandemia de Covid-19, com graves problemas sociais e em um contexto em que as vacinas estavam ainda começavam a ser distribuídas e aplicadas. O próprio gestor municipal sofreu com um quadro delicado da doença, mas conseguiu se recuperar – principalmente por já estar vacinado.

Belém, aliás, encerrou o ano de 2021 entre as nove capitais do país que mais imunizaram os maiores de 12 anos com as duas doses de vacinas contra a Covid-19 – ao lado de Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza.

No contexto político, foram importantes os acordos e parcerias feitas entre a prefeitura de Belém e o governo do Pará. A questão das vacinas esteve – e está – neste cenário, assim como o programa de transferência de renda “Bora Belém”. A iniciativa, adotada por Edmilson Rodrigues ainda no início de seu mandato, tem em seu escopo o pagamento de auxílios de emergência de até 450 reais para a população que vive em situação de vulnerabilidade social – como é o caso dos moradores de rua, por exemplo.

O programa focou, inicialmente, 9 mil pessoas já cadastradas – através da Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA) – e o governo estadual se comprometeu com o pagamento de 50% do valor, além de viabilizar a logística de repasses via Banco do Estado do Pará – BANPARA.

Além dos grandes desafios socioeconômicos – incluindo a pauta da saúde – esteve em evidência a questão do saneamento básico. Alagamentos em áreas mais baixas, transbordamentos de canais, coleta do lixo e outras situações são comuns na capital paraense, e se tornam mais graves nos primeiros meses do ano, em virtude das fortes chuvas que, geralmente, castigam Belém. O governo Edmilson tem procurado fortalecer suas ações neste sentido, através da Secretaria Municipal de Saneamento, que tem como titular Ivanise Gasparim. Em paralelo, a realização da última etapa da Macrodrenagem do Rio Tucunduba e do andamento das obras da Estrada Nova são alentos para o tratamento da questão.

E o outro ponto de atenção a ser observado é o do transporte público na capital paraense. Belém sofre com o trânsito, com muitos coletivos sem as devidas condições de circulação, com várias linhas/empresas trafegando nos mesmos percursos e com a escassez de ônibus em alguns horários e locais. Somam-se a este cenário a falta de outras alternativas eficientes e seguras – transporte alternativo, por exemplo – e a não viabilização integral do BRT (Bus Rapid Transit) – ou ônibus rápido.

Neste último caso, a obra foi iniciada em 2011, ainda sob a gestão do então prefeito Duciomar Costa, e, embora tenha partes em funcionamento, não se converteu em uma opção real de agilidade e/ou de integração para quem usa transporte coletivo em Belém. Há um movimento da atual gestão municipal em fazer aperfeiçoamentos no projeto e na ampliação das linhas e espaços atingidos pela intervenção urbana, mas ainda é algo que não beneficia muitas pessoas.

Assim, nesse momento em que a Metrópole da Amazônia celebra mais um aniversário, passa-se em “revista” o primeiro ano da atual gestão municipal e são materializados os principais desafios para o prefeito: o enfrentamento da pandemia de Covid-19, a promoção do saneamento básico, as melhorias no transporte público e a necessária recuperação socioeconômica.

E que 2022 seja melhor para todos e para todas na capital paraense.