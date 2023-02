Eleições municipais, agenda de debates e movimentos políticos

Enquanto o país e as suas unidades federativas brasileiras vão ajustando suas gestões, sejam de continuidade ou de mudança, um tema que volta à pauta política, mesmo cronologicamente ainda um pouco distante, é o das eleições municipais. O calendário eleitoral prevê, para outubro de 2024, os pleitos locais para 5.568 municípios (até lá, certamente mais). Serão eleitos prefeitos e vereadores.

Quando se pensa nas eleições municipais, emergem historicamente os temas mais prioritários das cidades, como saneamento básico, mobilidade urbana, saúde pública, drenagem de canais etc. Prefeitos e vereadores são tidos – e o são – como os políticos mais próximos dos cidadãos e das cidadãs.

Considerando-se o quão acirrado foi o pleito presidencial de 2022 – assim como as disputas em alguns estados –, entrará no “radar” dos analistas políticos uma possível nacionalização das eleições municipais – ou mesmo a influência de eleitores “de peso”: o presidente Lula (PT), em seu segundo ano de seu terceiro mandato; a polarização entre esquerda e direita, que tende a permanecer; e a oposição, que pode estar sob a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro – conforme as situações jurídica e política dele – ou de outro nome, provavelmente, dentro do espectro bolsonarista.

Indubitavelmente, as disputas pelas prefeituras das 26 capitais brasileiras são as que chamam mais a atenção. As capitais paulista e carioca, por exemplo, devem ter disputas bem destacadas. Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que assumiu o cargo após o falecimento de Bruno Covas (PSDB), em 2021, deverá buscar a reeleição; e os deputados federais Guilherme Boulos (Psol), Carla Zambelli (PL) e Ricardo Salles (PL) surgem como possíveis candidatos – o exercício de seus respectivos mandatos na Câmara será um importante balizador. No Rio de Janeiro, o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) é um potencial candidato à reeleição – e pode antagonizar com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que considera, objetivamente, buscar o cargo em 2024 – a tentativa anterior foi em 2016. O atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PSB), correria por fora, no atual contexto.

Em Belém, Edmilson Rodrigues (Psol) deve tentar a reeleição, podendo ter o apoio do PT, embora este considere ter um candidato próprio no pleito. O apoio do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) deverá ser muito importante na disputa. Igor Normando, deputado estadual e atual Secretário Estratégico de Articulação da Cidadania, aparece como possibilidade para as eleições 2024. E algum candidato mais alinhado à direita ideológica também deve aparecer de forma competitiva, como o deputado estadual Rogério Barra (PL) ou seu pai, o deputado federal Éder Mauro, também do PL.

Algo que é muito comum nesse tipo de pleito também deve ser observado, que é a participação de ocupantes de cargos legislativos buscando prefeituras – com a segurança de voltarem para suas cadeiras de origem caso não consigam êxito, algo previsto nas leis eleitorais.

Assim, as eleições municipais de 2024 “prometem”, pela observação da reorganização das forças políticas, os reajustes partidários e o ganho ou perda de protagonismo de alguns atores ora importantes no “xadrez eleitoral”.