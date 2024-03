Emmanuel Macron em Belém: relações políticas, acordos econômicos e simbolismos

O presidente da França, Emmanuel Macron, esteve por alguns dias no Brasil, em visita oficial. A primeira das cidades visitadas foi Belém, no dia 25. Na capital paraense, a despeito do pouco tempo de permanência – cerca de cinco horas –, a presença do governante gaulês trouxe consigo uma série de aspectos que podem ser observados. O primeiro deles é o que se refere às relações políticas. Houve vários diálogos importantes entre o Macron e o presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva (PT). Durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), o país perdeu muita relevância no campo internacional – e o então presidente “comprou” muitas brigas desnecessárias – uma delas, com a própria França de Macron.

A estadia do presidente francês no Brasil e suas várias conversas – e fotos – com Lula retomaram a ideia de uma convivência democrática, entre duas nações importantes, com economias gigantescas, e que podem divergir em vários pontos, mas que têm também vários pontos de consenso. Ao mesmo tempo, é possível identificar que Lula busca a retomada da chamada diplomacia presidencial, com protagonismo da figura do chefe de Estado e chefe de governo no contexto das relações internacionais.

Outro aspecto político que chamou a atenção foi a participação ativa do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Helder, que também é presidente do Consórcio dos governadores da Amazônia Legal, fez-se presente durante todo o encontro e reforçou o argumento de defesa de investimentos para o estado e para a região. Tal espaço político vem sendo ocupado por Helder em arenas como a realização das últimas Conferências das Partes para o Clima (COP-26, em Glasgow, em 2021; COP-27, em Sharm el-Sheikh, em 2022; e COP-28, em Dubai, em 2023), além da Cúpula da Amazônia, ocorrida em Belém, em agosto de 2023.

No âmbito econômico, dois fatos foram bem relevantes no contexto da visita do presidente francês. Um desses pontos foi a discussão sobre empreendedorismo e parcerias bilaterais – exatamente na Ilha do Combu, um dos espaços mais bonitos do entorno de Belém e que tem produções diversas no campo amazônico. E o outro aspecto, também muito importante, foi o anúncio de investimentos de um bilhão de euros (mais de cinco milhões de reais) na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa.

No campo simbólico, chamou a atenção o encontro de Lula e Macron com lideranças indígenas – e a condecoração do cacique Raoni Metuktire com a Ordem Nacional da Legião de Honra, principal honraria do país europeu. Também foram tratadas pautas sobre a realização da COP-30, que ocorrerá em Belém, no mês de novembro de 2025. Os dois presidentes também fizeram declarações sobre o enfrentamento às mudanças climáticas e a respeito da proteção de florestas.

A agenda do presidente francês no país teve compromissos também no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em um mundo onde emergem conflitos, atos violentos e intolerância, haver momentos de civilidade democrática é um imperativo para a evolução das sociedades.

Há muito o que se avançar, não somente nas relações entre Brasil e França, mas na mediação de conflitos como os que se observam em várias regiões do planeta. Mas é, exatamente a partir de visões diferentes, em espaços de debates, que as soluções globais podem ser pensadas e materializadas.