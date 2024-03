Novos movimentos e cartas sendo colocadas à mesa na disputa pela Prefeitura de Belém

O ano de 2024 tem as eleições municipais como o principal ponto de inflexão no calendário político-partidário no país. O Tribunal Superior Eleitoral indica os dias 06 e 27 de outubro como os da realização do primeiro e do segundo turno dos pleitos, em mais de 5.500 municípios brasileiros.



Outra data importante e refere à desfiliação partidária – até 5 de abril de 2024 para vereadores e vereadoras que queiram mudar de legenda, buscando um novo mando ou concorrendo à prefeitura. A filiação partidária em nova legenda, para poder concorrer este ano, é válida até 06 de abril, seis meses antes do pleito. Entre 20 de julho e 5 de agosto, agremiações partidárias e federações podem realizar convenções para deliberar sobre coligações – para a eleição majoritária (poder executivo) – e definir candidatos para a prefeitura e para a vereança.



O Pará terá eleições em seus 144 municípios e, por óbvio, a disputa pela prefeitura da capital, Belém, é a que mobiliza maiores atenções e esforços – além das constantes articulações.



Um movimento importante é a mudança de partido, prevista para esta primeira quinzena de março: o atual Secretário de Estado de Articulação pela Cidadania, Igor Normando sai do Podemos e segue para o MDB, partido do seu primeiro e governador do Pará, Helder Barbalho. Esse movimento fortalece o nome de Normando como pré-candidato à prefeitura de Belém. No mesmo partido, há outros nomes que podem buscar espaço em um potencial chapa a ser apoiada por Helder Barbalho: o deputado estadual Zeca Pirão; a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da Cop-30, Hana Ghassan; o deputado federal e também primo do governador, José Priante; e a Secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal.



No campo da esquerda, o nome mais evidente entre os potenciais candidatos é o do atual prefeito, Edmilson Rodrigues (Psol), que deve tentar a reeleição e buscar o seu quatro mandato à frente da capital paraense – ele já foi prefeito entre 1997 e 2000 e entre 2001 e 2004, à época, filiado ao PT. A despeito de crises de popularidade junto ao eleitorado, Edmilson aposta em ações que estão sendo feitas em relação ao sistema de coleta de lixo, no transporte coletivo urbano e nos serviços públicos municipais de atendimento de saúde. Além disso, Edmilson deve manter o apoio do PT e do presidente Lula, trunfos importantes para se manter competitivo em uma eleição que deve ser acirrada.



Já nos grupos mais alinhados à direita e à extrema-direita, a tendência é a apresentação de uma ou duas candidaturas que se associam ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao bolsonarismo, em si. Nesse segmento, emergem como principais possibilidades o deputado federal Éder Mauro (PL), o deputado estadual Rogério Barra (PL) e o delegado federal e candidato à prefeitura em 2020, Everaldo Eguchi – atualmente, no PL. É importante lembrar a força eleitoral do bolsonarismo em Belém e da votação expressiva que o próprio Eguchi teve na última disputa pelo executivo municipal, perdendo para Edmilson por pequena margem de votos no segundo turno.



Assim, com tantas reuniões, discussões e postulantes ao cargo, o(a) ocupante da cadeira principal do Palácio Antonio Lemos (sede da prefeitura de Belém) a partir de janeiro de 2025, terá um “cardápio” com múltiplos desafios – e um deles é a realização da COP-30, que será em novembro do próximo ano. Algumas sondagens e pesquisas de intenção de voto têm sido divulgadas – e elas têm sua relevância na identificação de tendências e estratégias.



Todavia, no atual cenário, com o cenário polarização político-ideológica e com as peculiaridades municipais, a pesquisa qualitativa se destaca como um ponto mais relevante de abordagem, assim como planos mais concretos para as resoluções das dificuldades mais urgentes para os moradores e moradoras de Belém.

