Bolsonaro e dia 25 de fevereiro de 2024: imagens e reafirmação de discursos

A manifestação de 25 de fevereiro de 2024, na Avenida Paulista (São Paulo-SP), organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e pelo pastor Silas Malafaia, buscou, em sua essência, materializar a articulação da direita e da extrema-direita no Brasil e reforçar os laços políticos e conexões religiosas de tais movimentos.

Independentemente dos números reais de participantes – as estimativas oscilaram entre 180 mil e 600 mil pessoas – Bolsonaro e seus apoiadores conseguiram registros, fotos e cortes de vídeos importantes para divulgações posteriores, como nas eleições municipais de 2024. De certa forma, conseguiu também arregimentar grupos bem claros de apoiadores e de simpatizantes. Nos caracteres imagético e simbólico, o evento foi um sucesso.

Em seu discurso, Bolsonaro adotou um tom menos agressivo em relação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma muito diferente como havia se manifestação nos dias 07 de setembro de 2021 e de 2022. Chegou, inclusive, a utilizar o termo “anistia”, que beneficiaria a si mesmo e alguns outros investigados pelas ações de vandalismo e de golpismo realizadas no dia

08 de janeiro de 2023. Todavia, ao falar sobre a chamada “minuta do golpe”, o ex-presidente acabou por confirmar, de alguma maneira, que efetivamente havia um movimento antidemocrático organizado por diferentes grupos.

Outro fato que chamou a atenção foi a atuação do pastor Silas Malafaia. Apoiador declarado de Bolsonaro e muito alinhado aos discursos conservadores, Malafaia fez a abordagem mais contundente. O principal líder da Igreja “Assembleia de Deus Vitória em Cristo” foi o principal organizador da programação e reforçou sua conexão com parcelas significativas de evangélicos e também com a política em si. Não

seria surpreendente se ele, eventualmente, apareça em algum dos próximos pleitos como candidato a algum cargo público.

VEJA MAIS

A fala de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, teve um viés mais religioso. Ao mesmo tempo, governadores como Tarcísio de Freitas (SP) e Romeu Zema (MG) tentam se cacifar como herdeiros do “espólio” do bolsonarismo. Por fim, um imperativo que se coloca é que a manifestação do dia 25 de fevereiro pouco muda o cenário jurídico-político de Bolsonaro. O ex-presidente continua inelegível e, com a ampliação e a coleta de provas em relação aos seus malfeitos em relação à democracia, o cerco a ele vem se fechando e uma eventual prisão parece cada vez mais palpável. Os inquéritos conduzidos pelo STF e pela Polícia Federal continuam avançando em muitas frentes, complicando cada vez mais o cenário

para Jair Bolsonaro e para seu núcleo político.



Dessa forma, é importante observar movimentos políticos de rua e seus significados. Mesmo com uma bancada parlamentar ainda desorganizada e muito pouco qualificada, Bolsonaro ainda tem apoio de cerca de 25%/30% do eleitoral – e isso representa um capital político-eleitoral que não deve ser subestimado.