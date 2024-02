Apoiadores de Jair Bolsonaro começam a se concentrar na Av. Paulista na manhã deste domingo (25)

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já começaram a se reunir na Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã deste domingo (25). Imagens do local mostram centenas de pessoas vestidas com roupas nas cores verde e amarela e com bandeiras do Brasil.

Embora os manifestantes já estejam em concentração, o ato está marcado para às 15h. A expectativa de integrantes do entorno do ex-presidente é que cerca de 500 mil pessoas participem do evento.

A manifestação será puxada por dois trios elétricos, que serão palco para discursos de aliados do ex-presidente. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve abrir o ato com uma oração. Na sequência, os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG), bem como dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Magno Malta (PL-ES), devem tomar a fala. O pastor Silas Malafaia e Bolsonaro devem encerrar o ato, por volta das 17h.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) destacou 2 mil servidores para reforçar a segurança na Avenida Paulista. De acordo com o colunista do Metrópoles Paulo Cappeli, o esquema também contará com equipes infiltradas entre a multidão.