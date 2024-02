Bolsonaro desestimula doação de dinheiro para manifestação de 25 de fevereiro

Desigualdade de gênero

As trabalhadoras brasileiras tiveram no quarto trimestre de 2023 um rendimento médio real 20,8% menor que o dos homens.

Setor em crise

À espera de socorro, companhias aéreas são obrigadas a reservar R$ 1 bilhão para honrar decisões judiciais.

JAIR BOLSONARO, ex-presidente da República (J. Bosco/O Liberal)

"Não precisamos de recursos."

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, desestimulou o uso de vaquinhas e outras campanhas de captação de dinheiro para a manifestação convocada por ele para 25 de fevereiro, na avenida Paulista.

INDÚSTRIAS

CONDOMÍNIO

O projeto do Condomínio Industrial de Castanhal, que está em fase de requerimento para o alvará de construção e registro da incorporação imobiliária, terá as obras de construção iniciadas ainda neste primeiro semestre, segundo fonte direta da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), que conduz a execução do projeto. Após a fase de documentação pelo Cartório de Registro de Imóveis, o próximo passo será a licitação para a construção do empreendimento, que já apresenta 63 cartas de intenção para aquisição de lotes.

ANEXO

A Codec também oferecerá assessoramento ao parque da pequena indústria, que ficará anexo ao Condomínio Industrial e que será administrado pela prefeitura de Castanhal. Um Termo de Cooperação Técnica já foi assinado entre a Companhia e a prefeitura de Castanhal, com o objetivo de dar suporte à implantação do Parque, que atenderá os micro e pequenos investidores do comércio, logística e serviços.

RECUPERAÇÃO

FLORESTAS

O projeto “Refloresta Altamira”, que busca recuperar parte da vegetação perdida nos últimos anos no município, terá apoio do governo do Estado para reflorestar 812 hectares de áreas degradadas. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) vai ajudar no plantio de meio milhão de mudas de espécies nativas da região, como cacau, açaí e essências florestais. A iniciativa, conduzida pela prefeitura de Altamira, é uma resposta ao desmatamento de mais de 800 hectares no município.

FOCO

O objetivo é a recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), reservas legais e áreas de uso alternativo do solo, por meio de Sistemas Agroflorestais (SAFs), em propriedades de pequenos produtores.

MUDAS

A primeira etapa da ação ocorreu em janeiro passado, na comunidade Travessão da Firma, área rural de Altamira, onde os produtores aderiram ao projeto, se cadastraram e receberam as primeiras mudas. Já são mais de 50 mil mudas distribuídas para 30 agricultores familiares. Em breve serão fornecidas orientações técnicas pela equipe do Ideflor-Bio para garantir a efetividade das espécies plantadas.

FEMINICÍDIO

JUSTIÇA

Será julgado na terça-feira (20), em Belém, Diógenes dos Santos Samaritano, agente do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) acusado de cometer feminicídio contra a esposa Dayse Dyana Sousa e Silva, de 35 anos, em 31 de março de 2019, no município de Parauapebas. Apesar de o acusado enfrentar o Tribunal do Júri, a família de Dayse reclama do desaforamento do caso para Belém, pela distância que inviabiliza a participação, no julgamento, de muitos familiares e dos movimentos sociais que por diversas vezes já pediram justiça no caso de Dayse.

CONDENAÇÃO

O acusado está preso preventivamente desde a época do feminicídio, e em 2021 foi condenado por outro crime, o de cobrança de propina por apreender ilegalmente carteiras de habilitação e documentos de veículos com alguma pendência com o Detran, para devolução somente mediante o pagamento de uma espécie de “resgate” pela vítima. A farta documentação que o levou à condenação foi apreendida na casa dele durante as investigações sobre a morte de Dayse. Ele ainda está recorrendo da sentença e, por conta disso, não foi exonerado do cargo no Detran.

MAGISTÉRIO

PISO

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) abre na terça-feira (20) o período de sessões ordinárias deste ano. Entre os projetos de lei do Executivo que geram mais expectativa para a tramitação está o que trata do reajuste salarial para o magistério, e que deverá ser votado em caráter de urgência. Com a aprovação, os professores passarão a receber de acordo com o piso nacional do magistério, num valor inicial de R$ 8.289,87, mais R$ 1 mil em vale-alimentação, já a partir de 1º de abril, data-base da categoria. Caso os trâmites ocorram em tempo hábil para o pagamento nesta data, o Pará se tornará o primeiro estado do país a garantir o piso nacional aos professores.

EM POUCAS LINHAS

► O Conselho de Administração da mineradora Vale rachou na escolha do novo presidente da empresa. Havia a opção de se reconduzir o atual CEO, Eduardo Bartolomeo, ou de se abrir processo competitivo para selecionar um executivo a partir de uma lista tríplice, com Bartolomeo nela.

► A lista seria feita por uma empresa especializada em recrutamento de executivos, com três nomes e, a partir dela, seria escolhido o nome do novo presidente da empresa. Mas ainda não há consenso sobre os integrantes da lista.

► O governo Lula empurrou para depois do carnaval as discussões com o Congresso Nacional sobre o veto aos R$ 5,6 bilhões de emendas parlamentares de comissão.

► Na prática, o desfecho ocorre nesta semana, uma vez que os parlamentares esticaram o feriado do carnaval por mais quatro dias.

► Parlamentares do Pará prometem estar em maioria já na próxima sessão para essa discussão, para tentar garantir negociações já costuradas, uma vez que a falta de acordo sobre as emendas trava as demais votações.

► Os editais dos programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, iniciativas do banco Santander, vão destinar recursos para projetos sociais que protegem e acolhem crianças, adolescentes e pessoas idosas em situação de violência ou violação de direitos, com até R$ 400 mil por projeto.

► No Pará poderão participar projetos de 46 municípios. Desde 2003 o banco já destinou mais de R$ 17,1 milhões a 76 iniciativas no Estado, beneficiando cerca de 100 mil paraenses.

► No início de 2023, os níveis das hidrelétricas estavam próximos de 90%. Neste ano, até o final do período chuvoso, em abril, as projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) são de que a afluência dos reservatórios chegue a 50%.

► O temor do Operador Nacional do Sistema Elétrico é que a situação piore, com tendência de resultar em novo aumento na conta de luz, o que será terrível, mais uma vez, para a população do Pará, que já paga a energia mais cara do Brasil.