Deputados paraenses confirmam presença no ato pró-Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) espera ter a presença de ao menos três governadores e de quase 90 deputados federais no ato marcado para este domingo (25), às 15h, na Avenida Paulista, São Paulo. O chamado, feito por Bolsonaro após ele e aliados serem alvos da Polícia Federa, que investiga o planejamento de um golpe de Estado após as eleições de 2022, será atendido por pelo menos quatro deputados paraenses: Delegado Caveira e Éder Mauro, federais; e Rogério Barra e Toni Cunha, estaduais; todos da base de Bolsonaro no Pará.

Éder Mauro foi um dos que fizeram questão de confirmar presença e engrossar o caldo nas redes sociais para convocar os apoiadores de Bolsonaro para o ato. À Redação Integrada de O Liberal, o deputado afirmou que a presença na Avenida Paulista reforça os valores defendidos pelo ex-presidente e que norteiam aqueles que o apoiam. “O significado não se prende só ao apoio de nosso líder Jair Bolsonaro, que é importante, mas simboliza a nossa luta de liberdade, de democracia, de patriotismo e valores”, afirmou o deputado.

Toni Cunha também confirmou sua ida. Nas redes sociais, o deputado postou dois vídeos anunciando sua presença no ato pró-Bolsonaro. “Pelo verdadeiro Estado Democrático de Direito, pela liberdade, pelas nossas famílias, pelo Pará, pelo Brasil, eu vou”, afirma. Em outro, ele diz que irá representar o município de Marabá, sua cidade natal, no sudeste do estado. “Vou representar nosso povo, que foi convocado por Jair Messias Bolsonaro para dia 25 darmos um grito de liberdade na Avenida Paulista”, diz.

Rogéria Barra, que costuma ser bastante ativo nas redes sociais, postou vários vídeos divulgando o ato. Em um deles, ele escreve: “vamos mostrar para eles o que realmente significa democracia”. Em outro, postado há dois dias, ele afirma que o intuito da manifestação é “fortalecer os pilares da democracia”. Barra cita ainda ainda que estão confirmados para o ato os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina.

Convocação

A convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a seus apoiadores para a manifestação em São Paulo foi feita no dia 12. No vídeo de convocação, publicado nas redes sociais, Bolsonaro diz que usará o ato para se defender das acusações da investigação sobre a trama golpista durante o seu mandato.

“Estarei na Avenida Paulista realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito”, disse o ex-presidente na mensagem de vídeo. “Quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses”, completou.

O ato convocado por Bolsonaro foi oficialmente comunicado à Prefeitura de São Paulo na mesma segunda-feira pela Associação Vitória em Cristo, uma organização comandada pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Ele confirmou à CNN Brasil que custeará, pelo menos, o caminhão de som que será usado por Bolsonaro no discurso.