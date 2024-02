Bolsonaro veta faixas contra adversários em ato marcado para o dia 25

O ex-presidente Jair Bolsonaro instruiu os apoiadores a não levarem faixas ou cartazes contra os opositores. Em vez disso, a orientação é usar apenas roupas verde-amarelas. Isso porque Bolsonaro é investigado por suposta participação em uma tentativa de golpe contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, sendo o objetivo do ato do dia 25 demonstrar força política sem agravar ainda mais a sua situação. Isso significa evitar insultos ou provocações especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Em setembro de 2021, também na Avenida Paulista, Bolsonaro dirigiu palavras duras a Moraes, chamando-o de "canalha" e recusando-se a obedecer suas decisões judiciais.

"Este ministro do Supremo continua desafiando aquilo que nós não toleramos. Ou ele se ajusta ou pede para sair", declarou Bolsonaro sobre Moraes na ocasião. E em meio à multidão, acrescentou: "O tempo dele acabou. Saia, Alexandre de Moraes. Deixe de ser canalha. Nosso povo já não tem mais paciência. Não podemos aceitar um sistema eleitoral que não garante nenhuma segurança."

Após ser declarado inelegível e enfrentar investigações por suposta conspiração contra o Estado, Bolsonaro busca capturar uma "imagem" do apoio que ainda mantém um ano após deixar a Presidência. Ele expressou que prefere demonstrações de apoio concretas do que meros discursos.

O convite para o evento foi amplamente divulgado nas redes sociais na noite de segunda-feira, dia 12, por aliados que já estão cogitando reunir mais de 500 mil pessoas na Avenida Paulista. A manifestação, declarada como uma defesa do estado democrático de direito, também tem o propósito de pressionar políticos que buscam o respaldo do ex-presidente para as eleições de 2024 ou que foram eleitos em 2022 com a bandeira bolsonarista, como é o caso do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e do governador paulista, Tarcísio de Freitas, a tomarem uma posição definida.