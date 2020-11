Vamos buscar a Felicidade? O Mundo precisa.

A pesquisa Global Happiness é realizada desde 2011 pelo Instituto IPSOS, a terceira maior empresa de pesquisa de inteligência de mercado do mundo, e mede a porcentagem de felicidade entre os países. No entanto, existe outra pesquisa conhecida, o Relatório Global de Felicidade que é consequência de duas resoluções das Nações Unidas – ONU – que definem a felicidade como um objetivo humano fundamental.

O Ranking de Felicidade Global através do relatório global é desenvolvido pela Gallup, uma empresa de opinião norte americana, com uma avaliação individual das pessoas nos últimos três anos. Na edição de 2020 a pesquisa leva em consideração algumas variáveis sociais, de renda per capta, de generosidade, de expectativa de vida, entre outras considerando os dados de 2017 a 2019. Na última pesquisa o Brasil ocupou 32⁰ lugar no ranking.

A Global Happiness é realizada anualmente e em 2020 a pesquisa revelou que mesmo com algumas diminuições nos índices de felicidade em alguns países este número não foi tão considerável em relação a 2019. Este ano a China lidera seguida pela Holanda, Arábia Saudita, Canadá, França, Austrália, Grã-Bretanha e Suécia. Porém os países que se dizem menos felizes são Peru, Chile, Espanha, Argentina, Hungria e México.

No Brasil, 63% se disseram felizes e este valor oscilou em relação ao ano passado de forma positiva. Todavia, a maioria dos brasileiros mostraram importância nas relações interpessoais, como por exemplo os trabalhos voluntários e até o fator do perdão pela falta cometida a outra pessoa.

A pesquisa foi aplicada em 27 países e com aplicação através de uma plataforma online, no período entre os dias 24 de julho e 7 de agosto de 2020. Ao todo, foram ouvidas 19.516 pessoas.

O instituto IPSOS trabalha em cima de 29 fontes potenciais de felicidade e dentre elas as que mais se destacaram em 2020 foram: Saúde e bem-estar físico; Relacionamento com parceiro/cônjuge; Filhos; O sentido da vida; Condições de vida. Estas informações estão no site do instituto e os relatórios completos estão disponíveis também.

As pesquisas mostram índices de felicidade no mundo com números e rankings de países mais ou menos “felizes”, mas o que é Felicidade na sua essência? Aposto no conceito de ser um estado em que nós atingimos uma plenitude em diversos fatores da vida, pessoal e profissional, onde uns podem ser relevantes e outros não. Paz, família, dinheiro, trabalho, relações amorosas, saúde, enfim, posso enumerar vários fatores que muitas pessoas associam com felicidade.

Este contexto é bem mais profundo e envolve um propósito de vida, assim como o nível de espiritualidade. Podemos ser felizes desde o contentamento até um estado de êxtase com risos espontâneos, bem como na companhia de pessoas queridas, contemplando a natureza, na conexão energética com o mundo ou praticando um ato simples de caridade. Este estado pode ser experienciado por todos nós, basta substituir todo o negativismo que nos envolve diariamente por atitudes positivas.

Vamos buscar a Felicidade? O Mundo precisa.