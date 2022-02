O perfil do profissional para o mercado de trabalho em 2022

Foco no cliente, resultados e os quesitos específicos de cada profissão, no passado foram o centro de todas as estratégias de formação dos profissionais.

Hoje, o mercado de trabalho muda a cada período de crise e requer profissionais mais preparados, tanto emocionalmente quanto tecnicamente, com uma formação mais sólida.

Porém, os aspectos avaliativos do profissional que apresentam peso também são os mentais e emocionais. Estes com níveis estáveis para lidar com as situações diárias.

Há tempos que o perfil comportamental é um requisito importante para o ingresso neste mercado de trabalho acirrado, além de uma formação versátil, além das práticas que possibilitam ao profissional desenvolver as melhores competências. E por falar em competência, este assunto é o mais abordado quando falamos de mercado de trabalho.

Competências e perfis comportamentais

O conceito de competência vem sendo aprimorado a cada fase socioeconômica que passamos. Hoje, durante esta crise vivida pela população mundial devido à pandemia, gera um estímulo que leva a uma nova visão para o desenvolvimento profissional. Os fatores técnicos precisam estar acompanhados com os comportamentais, características relevantes para seleção de pessoal.

Competência são todas as habilidades que se tornam concretas, ou seja, partem do teórico para ação. Não obstante, devemos lembrar que existe o fator psicológico que atua para que esta ação seja eficaz.

Os perfis comportamentais são os resultados provenientes das reações dos profissionais no ambiente de trabalho provocadas por estímulos diários. De acordo com sua personalidade, cada indivíduo reage de uma forma diferente. Existem pessoas que são mais comunicativas, outras trabalham melhor em situações de estresse, outras são líderes natos, no entanto, são muitos aspectos considerados para definir um perfil comportamental.

Os perfis são classificados por diferentes metodologias, aqui utilizarei o DISC - essa teoria foi desenvolvida pelo Dr. William Moulton Marston, psicólogo americano que buscava entender como o ambiente impacta a percepção das pessoas. Os perfis são: dominância, influência, estabilidade e conformidade.

A prospecção dos profissionais para o futuro

Conforme o Fórum Econômico Mundial (FEM), publicado outubro de 2020, ocorreram mudanças que em consequência exigem um novo perfil de profissionais que ocupem as perspectivas deste novo mercado. Novos hábitos de consumo, a tecnologia que avança percorrendo todos os setores: financeiro, varejo e serviços.

Há uma certa igualdade para o desenvolvimento das competências comportamentais e técnicas. Segundo o relatório divulgado existem 10 habilidades que estarão em alta até 2025:

1. Pensamento analítico e inovação;

2. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado;

3. Resolução de problemas;

4. Pensamento crítico e análise;

5. Criatividade, originalidade e iniciativa;

6. Liderança e influência social;

7. Uso, monitoramento e controle de tecnologias;

8. Programação;

9. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade;

10. Raciocínio lógico, solução de problemas e ideação.

O que vivemos é uma realidade em que tanto o profissional precisa estar atento à Empregabilidade, como empresas que possuem um trabalho para manter e atrair este profissional. Ambos apresentam maior necessidade de engajamento para alcançar resultados significativos.

Contudo, vejo uma realidade que pode ir além do desenvolvimento profissional perpassando primeiro pelo pessoal. Falo da “Inteligência Espiritual”, que nada tem de cunho religioso, porém faz referência ao desenvolvimento que traz valores e competências formadores desta base intelectual que corresponde ao propósito de cada indivíduo. O nosso direcionamento, a missão e a visão que guiará ao objetivo.

A partir desta perspectiva, podemos estabelecer valores mais fortes, uma missão de vida profissional e um propósito que se adéque aos valores da empresa em que trabalha ou pretende trabalhar. Se você tem consciência e presença dos aspectos que fazem parte do seu desenvolvimento pessoal e profissional, torna-se mais fácil a adaptação, o engajamento e os resultados.