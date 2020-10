Resiliência e empatia: valores importantes para o profissional

O mercado de trabalho busca por profissionais com novas competências comportamentais específicas para o enfrentamento deste momento de pandemia em que estamos passando. Um indivíduo com seu Q.E (Quociente Emocional) desenvolvido, pode atuar de forma eficaz utilizando a inteligência emocional capaz de influenciar grandes equipes no ambiente organizacional. Contudo, isto seria possível mediante as mudanças provenientes desta situação de pandemia que afetou tantas pessoas e culturas?

A resposta é sim, pois o ser humano tem alta capacidade de adaptação resultante de todo conhecimento adquirido ao longo da vida. No entanto, a receita é mais simples do que podemos imaginar, com a utilização de duas palavras que fazem muito sentido atualmente: Resiliência e Empatia. Ambas exprimem força no mercado de trabalho, com reflexos positivos nos indivíduos que integram este cenário, e suprindo também uma necessidade relacional afetada durante as medidas impostas pela situação sócio-política mundial.

Empatia traz um conceito conhecido por muitas pessoas, mas pouco compreendido. Segundo Simon Baron-Cohen, Ph.D. em psicologia e professor da Universidade de Cambridge, "A Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro por imaginação, compreender seus sentimentos e perspectivas, e usar essa compreensão para guiar suas próprias ações". Podemos desenvolver a empatia como uma competência que norteia nossos comportamentos na relação com outro, principalmente no ambiente de trabalho que costuma ser agitado e cheio de mudanças, relações difíceis, ideologias diferentes. Além disso, devemos levar em conta que o propósito das organizações é trabalhar toda esta diversidade em busca de resultados concretos.

A Resiliência tem seu papel não menos importante em todo este contexto mercadológico e recém humanizado, pois traz a destreza de saber administrar os obstáculos que surgem a todo o momento e são comuns nas empresas. Para ser mais claro a Adaptação e a Superação são palavras que resumem esta competência relevante, seja em posições estratégicas como nas operacionais.

Porém, quando falamos de resiliência existe um contexto bem mais amplo para desenvolvê-la no ambiente de trabalho: o acolhimento da diversidade de pensamentos e atitudes existente na corporação, a comunicação clara entre todos, a confiança nas equipes que estão atuando e o valor da responsabilidade relacionada a processos, projetos e indivíduos.

Portanto, através da busca pela inteligência emocional eficiente podemos chegar à Empatia e Resiliência, que tornam o caminho bem mais prazeroso e com valores éticos que contribuem para o desenvolvimento de uma empresa preocupada com seus colaboradores. Por fim, as organizações podem ser grandes incentivadoras de princípios que vão auxiliar muito daqui pra frente nas estratégias e resultados a serem alcançados.