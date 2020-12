Os novos estilos de liderança que estão transformando o cenário empresarial

A partir deste novo cenário e as consequências político-econômicas impactantes pela pandemia, os resultados são crescentes de pessoas com a saúde mental abalada, as relações tornaram-se comprometidas com as incansáveis situações sociais que vêm se agravando ainda mais com a tecnologia, que incentiva comportamentos impróprios através das mídias sociais utilizadas de forma aleatória e desordenada, na maioria das vezes.

As corporações sentem este forte impacto e com isso suas equipes de colaboradores refletem o cenário externo no ambiente interno das empresas, em toda hierarquia e consequentemente nos resultados. Mas qual o papel das lideranças para contornar estes lados negativos no dia a dia corporativo?

As lideranças estão voltadas aos índices de produção, desempenho de pessoal, relatórios, reuniões, cumprimento de planos, entre muitos processos estruturais da empresa.

Porém esquecem que precisam investir no desenvolvimento pessoal e profissional, e isto vai além de técnicas que possam aumentar o potencial para lidar com os aspectos citados. A crise mundial que leva à conflitos nas organizações e que geram mudanças requerem do líder um olhar holístico de todo processo corporativo. Um olhar mais amplo que perpassa por todos os pontos que movem pessoas, processos e a estrutura organizacional em geral.

Estes pontos são técnicos, comportamentais e espirituais, mas não no sentido religioso da palavra e sim no sentido da significância que se refere às características como propósito, valores e missão. Podemos falar de três estilos de lideranças que tomaram impulso neste novo cenário: a Transformacional, Humanizada e Educacional.

A liderança Transformacional está ligada a inovação, a gestão de mudanças e ao desenvolvimento de equipes e suas performances. O líder transformacional é aquele que por onde passa faz toda a diferença na resolução de problemas simples e complexos. Com agilidade, comunicação eficaz, adaptabilidade, este estabelece relações de confiança.

Além de ser inspirador para sua equipe, o líder fomenta a motivação através da valorização dos talentos.

A liderança Humanizada tem a base na empatia, assim como na flexibilidade, resiliência de grupo e a visão holístico-integral, uma visão de ser humano para ser humano, mais ampla. A comunicação eficaz deste líder tem o feedback como ponto forte alinhado a uma comunicação não-violenta.

Segundo Pedro Ivo Moraes, autor do livro: EMPRESAS ESPIRITUALIZADAS, o líder Educador vai além da analogia de um professor em sala de aula, mas de um líder (professor) que leva em consideração aspectos primordiais para guiar e desenvolver sua equipe (alunos): crenças, identidade e espiritualidade. A partir desta linha de pensamento o profissional atua de forma a desenvolver sua equipe atribuindo valores éticos, o amor e a relevância pelo que se faz, o propósito das ações e o significado das relações. Os Líderes Educadores tem um papel muito importante: inspirar.

O que mais ouvimos falar são nos desdobramentos dos estilos de liderança conforme a sazonalidade político-econômica e mercadológica mundial, como a Liderança 4.0, empreendedora e etc. Contudo, é perspicácia do líder perceber que existe a importância do olhar amplo para sua organização no que se refere a segmento, mercado, produtos/serviços, planejamento estratégico e análise de resultados, mas, acima de tudo, o líder possui um olhar em especial para os colaboradores que tornam isso possível.

As equipes são responsáveis por criar, aplicar e planejar, porém nunca devemos esquecer que quanto mais estes colaboradores se desenvolvem, estejam motivados, integrados e inspirados pelas lideranças, mais resultados sustentáveis serão alcançados por todos. Assim, estas equipes passam a compor um sistema saudável, positivo e preparado para o crescimento.