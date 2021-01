Onde o propósito se encontra com a carreira?

Para que haja uma construção séria e sustentável da carreira precisamos alinhá-la ao nosso propósito de vida. Ele vai ditar valores, princípios e pensamentos éticos que nortearão nossa conduta durante toda estrada a ser percorrida. É através do propósito que podemos determinar metas que serão executadas para o alcance dos objetivos alinhados a ele.

O mais correto é ter cuidado na escolha de nossas carreiras utilizando bases infundadas no mercado de trabalho, observando o desempenho e o resultado desta ou daquelas pessoas ou mesmo deixar que ela seja escolhida por outras pessoas, pois a carreira profissional é uma parte importante da nossa vida. Temos a família, relacionamentos amorosos, espiritualidade e o lado profissional, todos estes setores precisam girar harmonicamente em nossa chamada “roda da vida”, no entanto não é bem isso que ocorre na prática.

O propósito pode ser confundido com objetivos simples e rotineiros, porém devemos entender sobre sua magnitude e de como ele pode dar mais significado as coisas ou ações que fazemos. A melhor forma de entendimento é desviar o olhar do externo e direcionar para dentro de nós fazendo a seguinte pergunta: “o que eu quero para minha vida?”. Indagar a si mesmo utilizando: o que, para que, para quem, como e a partir de quando eu quero ou preciso fazer o que tenho em mente para minha vida.

Pode parecer difícil, mas faz toda diferença quando planejamos algumas ações a fim de realizar objetivos, e este propósito guia todo o caminho. Todavia, o que mais presenciamos são jovens no momento de escolher suas carreiras optarem por um mundo gerador de dinheiro na ilusão de que esta é a prosperidade sonhada. Eles esquecem (ou então ainda nem sabem) que a vida vai muito além de bens materiais.

Nunca é tarde para procurar arrumar o nosso ambiente interior e correr atrás de um significado que traga certezas, amor, fé e satisfação para nossas carreiras, pois estes aspectos são a contribuirão para a construção da nossa vida profissional, a começar de todo conhecimento adquirido na escola, cursos, universidade, até a vida prática. Sendo assim, podemos buscar ajuda de profissionais que tenham condições de mostrar caminhos que clareiam nossa jornada.

A exemplo de um bom teste vocacional, orientações de um psicólogo, pedagogo ou quando temos a oportunidade de experenciar novas oportunidades. Contudo não precisa ser necessariamente uma única profissão e sim desfrutar da liberdade de sermos quem queremos ser e o que podemos contribuir para a evolução da sociedade.

Falar de carreiras é algo rico em conhecimento pessoal e profissional, pois mexe com nossas emoções, pensamentos e, até mesmo, do espiritual, pois existem várias carreiras brilhantes com propósitos voltados para o lado da espiritualidade. Ser “brilhante” está ao alcance de qualquer pessoa, basta seguir com perspicácia e planejamento sua carreira levando em consideração cada pedacinho do hoje no intuito de colher um amanhã mais próspero e contribuinte de um futuro promissor para todos.