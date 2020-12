Meu Novo Emprego – parte III: Entrevistas online

As entrevistas presenciais são mais usadas na seleção de pessoal nas organizações. Entretanto as entrevistas online já existiam com o objetivo de selecionar perfis de várias regiões do Brasil e até fora do país, mas pelo advento da pandemia houve um aumento pela escolha desta ferramenta virtual.

Dentro da gestão de pessoas esta fase equivale ao primeiro passo onde recrutamos e selecionamos os melhores perfis para compor as vagas necessárias. Após o recrutamento e análise de currículos, eis que inicia a fase das entrevistas mediante ou não a uma fase intermediaria com o uso de outras ferramentas que vão depender do tipo de processo seletivo a ser aplicado. Elas representam ainda um fator determinante para o ingresso do profissional, pois garantem um diálogo melhor proporcionando as avaliações necessárias.

Quando falamos de entrevistas virtuais algumas plataformas são mais usadas atualmente como: Google Hangouts, Skype, Zoom ou similares, além do WhatsApp. Todavia, mesmo sendo online alguns critérios devem ser tomados, tanto pelo entrevistador quanto pelo candidato, pois o objetivo é alcançar a eficiência deste processo. Alguns profissionais que atuam no segmento de recursos humanos oferecem orientações para que o candidato não seja pego de surpresa ou passe por situações inesperadas como falha de conexão, interferências externas e falta de concentração.

Vamos dar algumas sugestões para que tudo ocorra bem:

A apresentação pessoal é importante, pois vale lembrar que estamos numa extensão do ambiente corporativo na tentativa de ingressar na empresa.

Verificar com antecedência se a conexão com a internet está funcionando corretamente.

Verificar qual o melhor lugar para se reservar e buscar a concentração para a entrevista.

Caso seja na residência, devemos avisar familiares que este momento é importante e que o silêncio vai contribuir.

Durante a entrevista é preciso manter a comunicação clara. É passivo que durante a entrevista aconteça um Delay, ou seja, um atraso tanto na imagem quanto no áudio, para tanto deve-se falar de forma pausada e saber ouvir ajuda neste momento.

Usar gestos positivos, assim o desenvolvimento do diálogo alcança bons resultados.

As respostas devem ser dadas de forma direta contendo as informações que foram solicitadas.

Nada de redundância ou a prolixidade. O tempo de entrevista é importante.

A adaptabilidade, determinação, comunicação eficaz e conhecimento a respeitos das funções do cargo são determinantes para a escolha do candidato.

Todos estes pontos não estão tão distantes dos comportamentos aguardados pelos entrevistadores nos processos presenciais. Mesmo nas condições atuais são realizados com distanciamento social e a utilização dos protocolos estabelecidos pela OMS. Pelo menos é o que se espera de uma organização comprometida.

O mercado de trabalho clama por profissionais preparados e isso é avaliado pelos recursos humanos desde o primeiro momento. Portanto, ter em mente estes critérios de apresentação, compromisso, adaptação, comunicação, inteligência emocional e objetivos definidos, podem fazer toda a diferença para o alcance do primeiro resultado pelo candidato na empresa, conseguir a vaga e iniciar sua jornada de sucesso.