MEU NOVO EMPREGO - PARTE I: Como procurar novas oportunidades durante a pandemia?

O mercado de trabalho sofreu muitas mudanças durante este período marcado por vários momentos críticos devido a pandemia causada pelo novo Coronavírus como o índice de desemprego subindo desde o primeiro trimestre de 2020. Segundo dados do IBGE (Pnad Contínua), o cenário é de apreensão, porém é possível, com criatividade e direcionamento, conseguir a tão sonhada recolocação profissional. Há vagas disponíveis e este novo mercado exige talentos bem mais específicos dos profissionais.

Menos vagas, salários mais baixos, contratos temporários, crescimento do mercado digital e do mercado informal, mas isto não pode ser um obstáculo para você continuar na busca por uma oportunidade. Lembre-se que as competências tão relevantes quanto os títulos em seu currículo, no entanto a realidade é que a maioria dos profissionais não colocam em prática o que realmente importa para as empresas. Como sugestão, a primeira medida é não aglomerar em filas por vagas e muito menos passar muito tempo se exposto distribuindo currículos. Pratique o Cuidado Genuíno, ou seja, cuide de você e dos outros.

Alguns direcionamentos podem ser bem importantes neste momento para que você encontre uma vaga no mercado de trabalho:

ATUALIZE SEU CURRÍCULO

Além dos seus dados pessoais, as informações profissionais vão além de citar os títulos, que são importantes claro, mas você pode complementar com competências adquiridas em cada curso realizado, bem como nas suas experiências de trabalho anteriores, em sessões diferentes no documento. Nunca deixe de informar data de inicio e termino, como também a instituição que realizou aquela capacitação, seja acadêmica ou na educação continuada.

Currículos não podem ser longos, mas diretos, concisos e direcionados para a oportunidade que você almeja. Leia antes a descrição da vaga e veja quais competências e títulos se encaixam para ela.

VERIFIQUE QUAIS SETORES ESTÃO CONTRATANDO

Várias empresas apresentam uma adaptação forte no mercado e demandam por profissionais que também possuam a capacidade de adaptar-se às mudanças. Todavia, procure os setores que mais se destacam e cadastre-se nos sites que possuem plataforma para futuros funcionários. A maioria das grandes empresas aceitam apenas o cadastro via site. Portanto não perca tempo, a médio prazo podem recrutar você para um processo seletivo.

ATUALIZE SUAS REDES SOCIAIS

Muitos recrutadores procuram por profissionais nas redes sociais, como é o caso do LinkedIn, que é uma plataforma profissional onde possui várias ferramentas para expor seu perfil as futuras vagas. Nesta rede, suas informações são expostas no formato de um currículo digital e, além de poder atualizar, você coloca suas competências mais relevantes, projetos sociais e pode fazer network com outros membros da rede.

REALIZE CURSOS ON-LINE

A educação continuada é uma das coisas que mais defendo, pois sempre contribui para cargos onde o currículo acadêmico não é tão exigido. Cursos técnicos, de aperfeiçoamento, extensão e livres, contribuirão muito para enriquecer seus conhecimentos e competências. Busque o que for melhor para você e também não tenha medo de mudar, cursos diferentes podem agregar habilidades diferentes.

PACIÊNCIA E COERÊNCIA

O mercado está cauteloso na busca por profissionais que se enquadram na nova realidade. Portanto, processos mais lentos são realizados, entrevistas on-line e tempo mais extenso para contratações. No entanto, a paciência é uma virtude neste momento em que as empresas ainda estão passando por mudanças e ajustes internos, mas não deixe de continuar a sua busca.