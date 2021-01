Falar em público virou uma competência virtual em 2021

O mundo passa por mudanças significativas e será cobrado muitas habilidades dos profissionais em vários segmentos do mercado de trabalho. É o caso da comunicação, mais especificamente do “saber falar em público”. O que já era exigido como competência, agora a partir de 2021 mais do que nunca é algo imprescindível na carreira de quem deseja crescer profissionalmente.

Um argumento bem simples é o fato de que a quantidade de informação vem crescendo ainda mais com as redes sociais. O acesso é fácil, promove grande visibilidade, o conteúdo é diversificado e uma das ferramentas mais usadas são as Lives, vídeos curtos (storyes), apresentações ao vivo e gravadas, enfim, são inúmeras as possibilidades que antes eram mais presenciais, porém agora online se tornam relevantes para várias profissões como ferramentas importantes.

Em 2020, o desafio foi grande para os professores, tanto da rede privada quanto pública, pela adaptação das aulas online devido a pandemia. As escolas e universidades aceleraram seus processos e ainda treinaram os educadores para esta grande mudança no ensino que já se estabelecia no ensino EAD, porém, tomou força devido a situação. Todavia, com todos os percalços podemos achar oportunidades, pois a educação pode tomar novos rumos e a tecnologia auxiliará na qualidade da informação e de profissionais mais qualificados.

Nunca se falou tanto em alcançar e desbravar fronteiras através da internet, hoje um vídeo pode alcançar resultado em questão de horas, minutos ou até segundos, depende do tipo de conteúdo. O Marketing Digital revolucionou esta área e exige muito dos profissionais que aprendam não só oratória, mas também saber usar os meios para produzir vídeos, e o melhor: ser espontâneo. A humanidade vem sofrendo transformações, os meios de comunicação de massa dão lugar a novas formas de comunicação, além das abordagens com uma linguagem menos formal e direta a fim de que o conteúdo seja absorvido por um número maior de pessoas.

Pesquisas mostram que para muitos é divertido e fácil, mas para muitos ainda se torna um pesadelo. Mas existe uma grande diferença nas linguagens usadas e estamos falando tanto presencial como online, pois uma coisa é falar para um auditório com uma plateia mista, outra é falar para uma câmera com um público bem diversificado e o alcance maior.

No entanto, o que devemos nos ater é na importância das técnicas de oratória que agora se adaptam a novos níveis de comunicação. Orientação, conhecimento e prática ajudam nesta nova fase, pois conseguimos ver grandes profissionais surgindo, de diversas faixas etárias, com conhecimentos diferentes e oferecendo conteúdo relevante, agregador, rico, direto, que aos poucos começam a formar novos profissionais e grandes oradores.

O olhar, a linguagem não-verbal, o conteúdo, o discurso, as apresentações, anotações, técnicas, tudo passa a valer diante das câmeras, dos smartphones, webcams, ou até câmeras profissionais. Só que com uma transformação, digamos tendência, que rege a naturalidade, o ser humano como ele é, no seu local de trabalho ou em casa, porém produzindo um conteúdo voltado ao crescimento, a humanização, espiritualidade, aos negócios e ao sucesso.