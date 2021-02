Carreira é um papo sério!

Já parou para pensar que a sua carreira é digna de PLANEJAMENTO? Pode até ser algo preocupante, mas com a orientação certa podemos direcionar a vida profissional num passo a passo para alcançar os resultados pessoais.

Para desenvolver esta habilidade, uma visão ou perspectiva de carreira é essencial a todo momento desta trajetória, pois as transformações ou transições serão normais. Mente aberta para mudanças, resiliência e adaptabilidade são competência de um profissional da nova era, além de estar disposto a experienciar novas oportunidades que a vida nos dá.

Partir para uma visão de carreira é saber organizar e planejar nossas ações rumo ao desejado. Para isso o Foco é uma ferramenta que ajudará muito, como diz o psicólogo Daniel Goleman, em sua obra FOCO, “quanto mais poderosa é a nossa atenção seletiva, maior nossa capacidade de nos mantermos absortos no que estamos fazendo”. Esta atenção seletiva que o autor cita é a capacidade que temos de selecionar o que é mais importante em meio a tantos estímulos externos constantes.

Uma das situações que pode ocorrer durante a nossa trajetória é a estagnação, ou seja, a falta de foco e obstinação pelo crescimento da carreira, por exemplo, trabalhar nas mesmas funções durante anos sem que haja qualquer decisão de evolução ou mudança.

No entanto, para que este fenômeno não ocorra a constante prática do aprendizado faz com que nossas habilidades sejam renovadas, além das competências que podem enriquecer nossos comportamentos e performances. Sejamos coerentes durante o planejamento, isto ajuda a cada passo dado, o autoconhecimento nos dá noção de tempo, espaço e a capacidade que temos de assumir novas situações.

Outro fator determinante para desenvolver uma visão de carreira eficaz é a comunicação assertiva, esta que representa o canal pessoal de emissor e receptor das informações, do conhecimento adquirido e multiplicado. Além de que, com uma boa comunicação podemos utilizar ferramentas que ajudem nesta conexão com as empresas que queremos trabalhar, como o Pitch.

Quem realiza um bom Pitch sabe resumir com as palavras certas a sua carreira, contendo potencialidades, resultados e expectativas. O objetivo é despertar gatilhos de curiosidade e autoridade para alcançar suas metas e conseguir dar um passo mais preciso na carreira.

Um profissional com uma inteligência emocional, regente de suas emoções e relações dentro do seu ambiente profissional, tem a habilidade de trazer para si pessoas que contribuam em todos os sentidos para o crescimento. Estou falando aqui de contribuição para o sistema individual do profissional. Pessoas que provoquem em nós, boas ações e emoções.

A qualificação dentro deste planejamento é básica para o desenvolvimento profissional, porém mais do que títulos devemos ter a certeza do aprendizado que adquirimos e que as habilidades estão bem sedimentadas para atuação no mercado.

Hoje o mercado de trabalho requer profissionais com carreiras versáteis e habilidades relevantes: inovação, espiritualidade, comunicação, senso de coletividade e comprometimento. Portanto, a busca pela carreira dos sonhos é possível desde que sejamos relevantes em nossas ações profissionais contribuindo para a evolução de um mundo mais digno.