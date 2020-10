Carreias Slash

“Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo...”, Raul Seixas

Frases muito conhecidas de uma música do eterno Raul Seixas. O que será que o poeta quis dizer com estas palavras? Com uma formação ampla, Raul Seixas era Interessado em Filosofia, História, Latim e Psicologia, e acabou sendo um dos maiores contribuidores da música popular brasileira. Em 73, ele lança o álbum Krig-ha, Bandolo! Na época, ele usava metáforas para expressar sua ideologia sem medo da censura. Transformação, ideias, ação e críticas são palavras que norteiam sua poesia.

Porém, o que tem a ver todo este contexto com carreiras? A metáfora da música pode ser usada para analisar o novo momento no mercado de trabalho e as múltiplas habilidades que precisam ser constantemente desenvolvidas. Metamorfose significa mudança: aquilo que muda constantemente. Aqui podemos nos referir aos hábitos, conhecimentos, comportamentos e competências. Ambulante significa aquilo que migra, que se locomove, e pode estar relacionado às transformações constantes, adaptações vividas e às relações interpessoais.

A última frase traz um grande significado de liberdade, da busca pela informação, da leitura edificante e correta, do conhecimento bem empregado e absorvido por cada profissional. Todavia, nossas carreiras passam por momentos de evolução. O tempo da linearidade passou e chega a era das múltiplas ferramentas nas carreiras profissionais. Principalmente agora, onde vivemos uma situação de extrema atenção ao mercado de trabalho pós-pandemia.

O ser humano é dotado de múltiplas inteligências. De acordo com Howard Gardner, psicólogo cognitivo e professor de Harvard, em seu livro “Inteligências Múltiplas”, existem 7 tipos de inteligências: lógico-matemática, linguística, espacial, físico-cinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, natural e existencial. Howard afirma que a Teoria das Inteligências Múltiplas também se desenvolve como um computador e que este determina a qualidade da nossa performance em diversos setores da vida.

Tantos argumentos para dizer que somos plurais, multidisciplinares e que podemos, ao longo de nossas carreiras, percorrer vários campos capazes de nos conceder um vasto conhecimento e assim, chegamos ao conceito de “Multiplas Carreiras” ou “Slash Career” (“Barras de Carreiras” – termo difundido por Marci Alboher, Vice-presidente da Encore.org). Vale ressaltar que não estamos falando de trabalhos extras, mas da mesma dedicação em todas as frentes que o profissional escolhe atuar.

O conceito de Carreira, segundo o professor e pesquisador da Universidade de Houston John Ivancevich em seu livro “Gestão de Recursos Humanos”, está relacionado a ideia de ascensão do cargo escolhido pelo profissional, sua estrada dentro da organização, e também tem relação com seu status profissional e no aumento de suas responsabilidades. Em resumo, as carreiras são as experiencias, vivencias e competências desenvolvidas no trabalho ao longo do tempo.

A Múltipla carreira ou Carreira Slash pode ser formada por áreas afins que se interligam de forma mais coesa dentro do segmento ou segmentos próximos que o profissional queira seguir. Todavia, pode também ser formada com áreas distintas, mas sempre com o mesmo desempenho e dedicação focados nos resultados e desenvolvimento de competências.

Para o alcance de uma carreira eficaz e de sucesso, várias dimensões devem ser levadas em conta: adaptabilidade, resultados, empregabilidade, identidade ou engajamento, sentimento de satisfação e equilíbrio vida-trabalho. Podemos também levar em consideração que hoje as carreiras são pautadas por competências bem desenvolvidas no mercado de trabalho, a performance como um todo e a visibilidade que podem causar consequências profissionais e pessoais relevantes. O que chamamos de Carreiras Subjetivas, pois o indivíduo foca em aptidões que possam fazê-lo crescer como ser humano e como profissional, possibilitando maior aceitação e até destaque.

A Carreira Slash hoje é bem vista no mercado para empreendedores ou profissionais criativos que desbravam as inúmeras possibilidades e que também tornam as dificuldades em oportunidades. Com gestão do tempo, organização e planejamento podemos ir muito longe, bem mais do que imaginamos, e ter um posicionamento de mercado concreto alcançando os resultados desejados.