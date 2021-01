Atenção plena ajuda a saúde mental no trabalho

“Atenção Plena é um foco de atenção deliberadamente voltado ao momento presente e livre de julgamentos” - Jon Kabat-Zinn

O Mindfullness traz o “cultivo da consciência” como o próprio autor cita em sua obra. Podemos exercitar esta atenção a qualquer momento desfrutando de todos os benefícios que ela pode nos dar. Ela promove este olhar mais apurado ao momento presente e pode ser uma grande ajuda na preservação de uma saúde mental no ambiente de trabalho.

Um bom observador com os olhos empáticos e humildes pode obter informações preciosas de vários momentos durante o seu dia, inclusive durante o silêncio, além da consciência de tudo que está a sua volta e de si mesmo. O Mindfulness ou “Atenção Plena”, traduzindo para o nosso idioma, é a arte de estar no momento presente com a atenção voltada as experiencias internas e externas sem julgamentos, de forma gentil.

Já encontramos um número considerável de empresas que buscam nas práticas integrativas mais qualidade de vida aos colaboradores e esta vai além de um simples momento meditativo. Vale ressaltar que a meditação traz inúmeros benefícios físicos e mentais, porém as práticas do Mindfulness necessitam de todo pensamento voltado às pequenas coisas: sons, imagens e os nossos sentidos.

Durante as práticas podemos utilizar meditações e processos de concentração baseados nas sensações do corpo e na respiração. A intensão é diminuir o ritmo e aumentar a habilidade de estabelecer foco nas atividades diárias, portanto não há caminho melhor do que trazer o olhar para o momento presente usando a respiração e seus ritmos variados.

A atenção plena nada mais é do que o poder de exercitar o agora, nossos pensamentos, o estado real do corpo e o que o meio ambiente proporciona no momento. O reflexo é imediato com algumas habilidades que podemos desenvolver ao longo das práticas como a paciência, foco, consciência, comunicação e observação. No meio organizacional estes benefícios tem impacto na produtividade, na comunicação e nas relações com a equipe tornando-as mais harmônicas durante as ações do trabalho diário.

Uma das práticas mais fáceis é a observação de ações do cotidiano, como por exemplo, almoçar em silêncio e levar a atenção aos movimentos do corpo, ambiente externo, respiração, etc. O Mindfulness combate o estresse, o mal humor e as emoções que possam dificultar o profissional diariamente em suas tarefas. Cultivar a atenção plena também muda o nosso olhar em relação ao mundo.