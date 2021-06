A C.H.A.V.E. que abre portas para sua carreira

Ricardo Tomaz

Desenvolvimento Pessoal e Profissional | @ricardotomaz_

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos com formação em Educação Corporativa, Carreiras com ênfase em Gestão de Pessoas. Analista de Treinamento e Desenvolvimento. Ator, palestrante, terapeuta holístico vibracional e Líder do Yoga do Riso