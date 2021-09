Vivemos na era da Ansiedade. Uma pesquisa recente realizada pela Aberje — Associação brasileira de comunicação empresarial — em empresas nacionais e multinacionais de pequeno, médio e grande porte, por nome “Comunicação Não Violenta nas Organizações”, atestou que 52% dos profissionais brasileiros sofrem de ansiedade no ambiente de trabalho.

O que mais observo são relatos de amigos, família e pessoas não tão próximas sobre a ansiedade e como estão lidando com isso. No entanto, será que só agora está se disseminando tão rapidamente? Não, este é um mal antigo, porém muitas pessoas começaram a olhar com mais atenção para os sinais devido à situação atual em que vivemos no mundo.

A ansiedade merece ser considerada algo que precisa ser olhado, não é mimimi e muito menos “bobagem”. Quanto mais se coloca para debaixo do tapete as probabilidades de virar uma bola de neve são maiores.

Vamos falar de como a ansiedade pode atrapalhar o ambiente de trabalho e sua carreira. Existe tratamento e na grande maioria são muito eficazes, além de que hoje possuímos informações relevantes entre livros, artigos acadêmicos e na internet (fontes confiáveis). Há profissionais preparados em diversas áreas que podem auxiliar com a ansiedade.

Os sinais podem ser evidentes e possíveis de identificação. É importante trazer para a consciência este estado, pois os sinais podem estar ali há muito tempo camuflados no cotidiano. De acordo com este contexto, podemos entender melhor que a ansiedade no ambiente de trabalho está diretamente relacionada às preocupações e medos em tarefas do cotidiano.

Durante a jornada de trabalho atenção para casos como tristeza, medo, sensação de que aquelas atividades não causam mais prazer, preocupações excessivas, até a presença de palpitações ou desconforto.

A chamada Crise de Ansiedade no Trabalho pode ocorrer por diversos motivos:

• Falta de atendimento às necessidades do trabalhador;

• Preocupações e cobranças demasiadas;

• Excesso de responsabilidade;

• Metas relativamente altas;

• Comunicação agressiva e a resolução de conflitos ineficaz;

• Falta de empatia.

Em 2020 muitas coisas mudaram na estrutura de algumas empresas, home office, jornadas de trabalho alteradas, a comunicação através da tecnologia, prazos, metas, etc. Com isso o emocional do trabalhador foi afetado, pois, a mudança de hábitos e rotinas sempre causa um estranhamento, além de que o lado emocional é o primeiro a ter que se reajustar.

As empresas precisam estar mais atentas a saúde mental e qualidade de vida dos colaboradores, contudo é de suma importância a criação de programas internos que possam auxiliar estas necessidades.

Há tratamento para a ansiedade e com ele podemos criar rotinas, saber lidar com as mudanças e pessoas ao nosso redor. Existem muitos profissionais e linhas terapêuticas que podem auxiliar, no entanto, basta escolher aquela que você se identificar melhor.

Guardar um tempo para nós durante o dia é muito importante, para uma meditação, lazer, exercícios físicos, uma boa alimentação, leitura edificante, enfim. Com acesso à informação, bons profissionais, ajuda de amigos e família as soluções para pular este obstáculo surgirão. Logo o bem-estar e a qualidade de vida farão parte da sua rotina.