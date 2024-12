Para onde caminha a humanidade da sociedade da Inteligência Artificial?

Quem nasceu no século XX, como eu, acumula a rica experiência dos valores herdados dos pais e dos avós que viveram em meados do século XIX – valores agora misturados aos novos que o século XIX está criando e recriando ao século XXI. Mudando o que deve ser mudado e adaptando o que deve ser adaptado, às gerações sobreviventes do século XX, somos a concreta adaptação do darwinismo aos novos tempos.

O século XIX dos novos avós e bisavós, que transmitiram a herança cultural aos nossos pais, lhes ofereceu valores como padrão social rigoroso na conduta individual e pública, baseada na moral e nos fundamentos teológicos das religiões, do que decorriam a rigidez nas relações sociais, nas relações da família tradicional, nas proibições das transgressores da moral e dos bons costumes.

Eram os valores da época vitoriana, assim conhecida pelo marcante reinado da rainha Vitória, entre 1837 a 1901, no Reino Unido, e cuja influência se expandiu ao novo mundo.

Não os conheci, mas, aqui na Amazônia brasileira, meus bisavós e avós viveram a Era vitoriana e, meus pais, nascidos no primeiro quarto do século XX, herdaram aqueles valores, os quais, naturalmente, foram transmitidos aos seus filhos.

Mas, por certo, já com o culturalismo da primeira modernidade, aquela que Zygmunt Bauman (1925-2017) denomina de modernidade sólida em contrapartida à emergente modernidade líquida.

As gerações se sucedem e os valores se modificam como resultado da troca de experiências e dos choques culturais entre essas gerações, sendo este o fenômeno social onde Bauman definiu como objeto de estudo do seu mestrado em sociologia na Universidade de Varsóvia, onde foi proc34ssor no período de 1954 a 1968.

Então, o que a pós-modernidade líquida – onde os avanços tecnológicos são simultâneos, imediatistas, envolventes e dominadores da razão humana e moldadores dos novos costumes sociais – apresenta é um modelo de sociedade cada vez mais fluída quanto aos valores humanos primários ou básicos.

Mas para onde essa sociedade líquida e fluída – devemos parar e pensar bem – está nos levando como destino final? Se todo o seu idealismo cultural, de forma preponderante, conduz à disrupção dos valores básicos ao desenvolvimento do ser humano (ética nas relações humanas, fraternidade e solidariedade com os semelhantes, espiritualidade como ascese evolutiva da condição humana), estamos verdadeiramente da nova “Quo vadis” ("Para onde vais?" ou "Aonde vais?") – a pergunta que Jesus ressuscitado fez ao apóstolo Pedro, quando este, temeroso de ser preso e crucificado, pretendeu fugir de Roma.

Abro um parêntesis: O apóstolo Pedro desistiu da fuga, retornou a coragem dos valores cristão transmitidos por Jesus, enfrentou com virtude evangélica a crucificação “de ponta-cabeça”, ou "de cabeça para baixo", como pedido próprio, visto que não se considerou digno de ser crucificado da mesma forma que Cristo o foi. Fecho o parêntesis.

“Quo vadis?” A pergunta é atualíssima, porque a disrupção dos valores da ética virtuosa dentro das relações de poder na sociedade das incertezas – e sua projeção negativa como ideologismo cultural – afetam diretamente as virtudes da fé, da caridade e da fraternidade.

Volta-se a perguntar como ênfase reflexiva: “Quo vadis?” Por outro modo: para onde as expansivas e incontroláveis revoluções tecnológicas – onde a Inteligência Artificial está ocupando os espaços e afazeres básicos das pessoas – levarão os seres humanos como destino final?

No livro “Aplicando a Quarta Revolução Industrial”, Klaus Schwab – o fundador do European Symposium of Management , o fórum de debates mundial que se transformou no World Economic Forum – disse que as tecnologias devem estar a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço delas.

Sem dúvida, é um bom princípio, mas como ponto de partida, pois o economista alemão não disse como, na prática, a governança e compliance mundiais podem criar mecanismos tecnológicos para garantir que as pessoas estejam em primeiro lugar, não como necessidade de consumo das tecnologias, mais valorizadas na sua condição holística total.

De minha parte – um pequenino ser deste universo tecnológico irreversível – prossigo atrás da resposta desafiadora à pergunta de Jesus: “Quo vadis?”. Ou, como diziam os romanos antigos: “Ubi est Roma”(Onde está Roma?), o que pode ser adaptado à seguinte reflexão atual: “Ubi est humanitas? (Para onde caminha a humanidade?)

Se quisermos um destino feliz, a resposta sempre esteve à nossa frente: a fé! – resposta dada por Jesus em Romanos 1:16-17, quando disse: “Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê”. E, depois, reiterada por Agostinho de Hipona (o teólogo canonizado Santo da Igreja Católica), na obra Confissões: “(...) sem a fé, a sociedade humana sucumbiria.”

Estamos apenas no começo da sociedade artificial ou da sociedade que esvazia os sentimentos humanos.

Portanto, sem a fé – parodiando Agostinho de Hipona – a sociedade tecnológica será cada vez mais artificial e o seu destino final será imprevisível, quanto aos valores humanos, pois certamente ficará cada vez mais vulnerável ao ideologismo cultural, mais fragmentada e ambígua socialmente, e mais insegura nas relações interpessoais.

