O tempo do silêncio e a decisão judicial

Quando acabei de ler “O silêncio”, o best-seller internacional de Erling Kagge, o escritor e editor, norueguês nascido em Oslo, surgiu-me a ideia de escrever essa crônica sobre a silenciosa arte reflexiva de prolatar decisões judiciais, especialmente, as sentenças..

Esse momento diferente é, sem dúvida, um dos mais cruciais, mas especialmente nobre da missão do magistrado, porque ali - a partir de uma multitude de documentos, falas e contra-falas, argumentos e contra-argumentos - o magistrado mergulha no silêncio dos seus valores, curiosamente dialogando (silenciosamente) com as provas até encontrar a decisão mais justa para verbalizar sua decisão.

A leitura do livro me fez bem. Kagge pergunta sobre o que é o silêncio e onde encontrá-lo. Na sabedoria de filósofos como Sócrates e Aristóteles, o escritor norueguês lembra que a melhor forma de entender e encontrar o precioso silêncio está em “aprendermos a nos conhecer melhor”. Referia-se, na verdade, ao milenar ensinamento de Sócrates “nosce te ipsum”, equivalente em português a conhece-te a ti mesmo.

Isso pode ser comparado ao vinho envelhecido, aquele que fica na maturação em barricas de carvalho, no silêncio e na penumbra de anos a fio. É o tempo do amadurecimento.

O dito popular diz que o melhor vinho é o mais envelhecido. O melhor vinho é fruto do tempo da sua maturação silenciosa .

Tudo na vida - isso é óbvio, mas preciso enfatizar - está relacionado ao aprendizado do tempo.

O exercício da magistratura, quando o juiz aprende a ouvir o silêncio que está nele mesmo e o silêncio significativo dos processos, entenderá que eles carregam melhor os dilemas humanos reais ou não reais.

O silêncio do tempo faz entender, como nos dizem as palavras imortais de Sócrates, que “A verdade não está com os homens, mas entre os homens”. Por outras palavras, adaptando-se ao mundo dos processos judiciais: O direito não com as petições e contestações, mas está entre as partes que vêm ao processo com a boa fé.

É a partir desse princípio que o magistrado, que aprende a ouvir a voz do tempo, utiliza para separar o joio do trigo ou a boa-fé ou má-fé dentro das relações processuais.

O silêncio do tempo na magistratura é o tempo do aprendizado, é o tempo do conhecimento, é o tempo da ponderação do pensamento, é o tempo do “nosce te ipsum” socrático para melhor conhecer e compreender os dilemas humanos colocados ao julgamento judicial.

Numa síntese, é o tempo do conhecimento, mas daquele conhecimento útil que nos torna melhores, parodiando Sócrates, que disse que “só é útil o conhecimento que nos torna melhor”.

O silêncio do tempo na magistratura - e isso tenho me esforçado a aprender neste meu quase um século dedicado à jurisdição trabalhista na Amazônia - possibilita, por exemplo, identificar que, por traz dos processos, existe um silêncio loquaz às vezes movido por outras razões distantes do direito pretendido, mas que não estão ali expostas.

E o magistrado, no “silentio animo” (no silêncio de seu sentir), vai compreendo que a decisão judicial, mais do que a expressão como palavras do que pensa - Aristóteles dizia que “O sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz” - precisa representar a máxima da jusfilosofia plasmada por Soares: “o julgamento é a aplicação da justiça” .

Concluo essa breve crônica filosófica, sobre a lição silenciosa de meu tempo de aprendizado na magistratura, com o autor que a iniciei: “(...) o silêncio ao nosso redor” também nos chama a atenção para “o silêncio que trazemos dentro de nós”.

Adaptando a frase ao universo dos processos: o silêncio eloquente das folhas processuais mexe com o sentido silencioso e justiça que cada juiz traz dentro de si, não como expressão da decisão absoluta e intocável, mas como honesto esforço de entregar a Justiça a quem merecê-la.

Esse é o tempo do meu sentir.

