O que deve mudar primeiro? As leis ou a mentalidade do legislador?

Nos olhos, uma venda, a deusa romana Diké é a imparcial. Maat , a egípcia, com espada na mão direita, é a Justiça forte e honrada. E Themis com a sua balança traz a ideia da deusa do equilíbrio.

Tudo isso compõe a ideia da Justiça: aquela estátua de uma mulher quer dizer essencialmente que a Justiça nunca deve ser parcial, mas eternamente honesta e justa.

Os filósofos sabem que a filosofia vai muito além do modo particular de pensar, mas também é uma concepção relativa às regras ou princípios relativos à vida prática.

A partir das regras e princípios éticos e morais, a filosofia busca desvendar a condição humana. Por aí dá para entender que a filosofia faz radiografia humana à luz da razão.

Isso me autoriza a afirmar - muito embora de modo geral passe despercebido das decisões judiciais - que o espírito de uma lei tem por finalidade a busca da razão (ou Direito).

Isso leva à outra questão: a Justiça virtuosa montesquiana - “la bouche de la vérité” (a boca da verdade) - deve ser a busca incessante da razão, o que leva à conclusão lógica: a Justiça deve julgar pelo Direito.

Mas, meu quarto de século na magistratura me deu a visão da realidade do que é a Justiça trabalhista nesse torrão amazônico: uma Justiça tendencialmente pró-trabalhador.

Por muitas vezes, quando desafiado às decisões complexas, sempre refleti que isso tem representado a superação da máxima latina segundo a qual “ratio est lex anima” (A razão é a alma da Lei).

De modo simplificado isso pode ser traduzido assim: a lei, que deve ser aplicada em benefício daquele tem a razão (ou o Direito), nem sempre alcança a complexidade do fato, e, como consequência, a decisão judicial acaba ganhando contornos políticos .

Isso pode ser identificado, por exemplo, nas ações e decisões judiciais relativas aos processos coletivos e nas decisões sobre combate, eliminação e controle do trabalho análogo à condição escrava na Amazônia ou, ainda, em ações ambientais específicas ao meio ambiente do trabalho digno e seguro.

Logo, mais especificamente aquele espírito normativo inserto no vigente artigo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho - “ Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho” - não tem sido suficiente como critério normativo para resolver as especificidades jurídicas das novas modalidades de relações de trabalho.

Então, essa questão leva à outra: as leis devem ser mudadas ou primeiro a mentalidade (do legislador) deve ser mudada e depois as leis?

Se a lei é o meio pelo qual os juízes devem resolver todos litígios humanos, e se a justiça deve decidir pela razão, nem as leis e nem as decisões judiciais devem ser ideologizantes. Decisões judiciais que ignoram a razão como alma da Justiça criam, por natureza, mais dissensos e conflitos sociais, à medida que geram discriminações entre as pessoas.

A razão como alma da lei exige adequação à realidade de seu tempo, condição que vivifica a ideia da Justiça com a sua venda nos olhos, a sua espada e a balança. Por outras palavras: é a Justiça que decide pelo Direito e não pela ideologia lei, pois a lei deve ser a certeza da igualização de direitos, nunca discriminatória da razão da Justiça.

