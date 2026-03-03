Assim eles morreram, pelas virtudes Océlio de Morais 03.03.26 9h03 Os mitos gregos representam o poder dos deuses – aquelas divindades antropomórficas do Monte Olimpo, personificando sentimentos humanos e forças da natureza – e dos semideuses (os filhos de uma divindade com um mortal). Eram imortais e reverências. Os superpoderosos super-heróis, nos tempos modernos, são mitos que substituem as antigas divindades, com uma filosofia multifacetada, que também reflete os turbilhões dos dilemas éticos-morais nas relações humanas. As divindades antropomórficas e personalidades complexas, apesar da imortalidade, também tinham suas fragilidades corrompidas – corrupção da natureza “imortal”, personificada nos sentimentos de ciúme, inveja, soberba, rancor, vingança, fúria, ira, e abuso de poder. Os super-heróis da modernidade são arquétipos da correção moral, modelo de virtudes em um mundo injusto e, por isso, representam a esperança para uma sociedade justa. Vivem em permanentes lutas contra o forte sistema corrompido e habitado pelo igualmente superpoderoso anti-herói. O super-herói se baseia e defende os valores éticos que promovem a justiça e a igualdade. O anti-herói, por não respeitar as barreiras éticas, corrompe as regras éticas e as leis. Ela não se baseia apenas no poder físico, mas em um conjunto de valores éticos que promovem o altruísmo, a justiça e a proteção dos vulneráveis. Agora vamos imaginar, se nos dias atuais, vivessem o profeta João Batista, o apóstolo Paulo, os filósofos Sócrates e Thomas More. Pelo modo que escolheram e viveram no caminho das virtudes, e por elas morreram, certamente seriam nossos super-virtuosos. Isso leva-me a pensar que ser preso, açoitado e morto por apego à virtude não é para qualquer um. É algo realmente para um super-virtuoso. E não, e jamais, para um algo para um super-corrupto. Ser preso, torturado e morto por apego à virtude é um ato de extrema sublimação e de desapego material, que vence o medo em nome da nobilíssima causa – a causa que transcende ao individual e serve de exemplo virtuoso para a humanidade. Esta crônica sobre ética e virtude quer mostrar exemplos de homens super-virtuosos. A história registra diversos casos reais – casos que, aos olhos de hoje, é possível compreender melhor a dimensão humana desses mártires das virtudes. – (1) O caso do assassinato do profeta João Batista foi emblemático: teve a cabeça decapitada e servida numa bandeira para Salomé e à sua mãe, Herodias, por ordem de Herodes. Seu crime? Nenhum. Apenas desaprovou o adultério de Herodes Antipas com Herodíades, a esposa de seu próprio meio-irmão, Herodes Filipe. – (2) E, Pedro, o líder dos apóstolos, foi martirizado por ter sido fiel a Jesus. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixa por ordem de Imperador romano Nero, o homem sanguinário que ordenou o incêndio de Roma para culpar os cristãos, além de ter sido o mentor da execução da própria mãe, Agripina Menor. – (3) Paulo, antes Saulo de Tarso, também foi decapitado, por ordem de Nero). Seu “crime” foi desafiar o sistema romado com as mensagens de paz de Jesus. – (4) Outra vítima da morte violenta, simplesmente por ter amor à virtude, foi a do discípulo Bartolomeu. Por propagar a mensagem renovadora de Jesus, enfrentou o "sofrimento extremo": ele foi esfolado vivo – a pele arrancada – e decapitado na Armênia. – (5) Lucas, o apóstolo de Jesus, pendurado e martirizado numa árvore até morrer. Sua culpa mortal para o sistema romano de então? Ser fiel apóstolo de Jesus. – (6) Thomas More, foi outro mártir da coragem e da coerência. O filósofo londrino foi decapitado e ainda teve a cabeça exposta por 30 dias na ponte de Londres, por ordem do Rei Henrique VIII. E seu crime, qual foi, para o sistema da época? Recusou-se a reconhecer o Rei Henrique VIII como líder supremo da Igreja Anglicana e por não reverenciar Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII – a mesma que foi executada por decapitação sob acusações de traição e adultério. – (7) E, Sócrates, o principal e mais importante filósofo grego, qual o seu crime para ser condenado a tomar cicuta? Nesta pensata sobre a nobreza da virtude – os casos referidos são emblemáticos para todo o sempre – dedica-se maior atenção às mortes de dois filósofos pela auto-morte, assim condenados porque foram fidedignos aos ensinamentos relativos à valorização da vida pessoal, ao respeito às pessoas e às relações sociais daqueles tempos. Na Roma antiga existiram dois Sêneca: o “Velho” e o “Moço”. Marco Aneu Sêneca, o “velho” (ano 54 a.C a 39 d. C), foi o orador e retórico, o pai de Sêneca, o “Moço, (ano 4 A.c a 65 d.C)”, chamado Lúcio Aneu Sêneca, nascido em Córdoba. Essa distinção é oportuna para que não se confundam – entre os dois Sêneca – qual deles foi condenado a cometer o suicídio. Literato e filósofo estóico, Sêneca (o “Moço”) foi o principal conselheiro de Nero – aquele que tornou-se imperador, a partir dos 17 anos, não por ser filho direito do Imperador Tibério Cláudio César Augusto Germânico – que o nomeia sucessor –, mas, sim, por ser filho de Júlia Agripina Menor, a imperatriz-consorte, bisneta do Imperador César Augusto, o primeiro imperador Romano. Como todo poder tem suas redes e teias perigosas e, também, projeta consequências imprevisíveis, com Sêneca (o “Moço”) não foi diferente. Sua auto-morte (suicídio) decorre daquelas redes e teias perigosas do poder romano, o poder corrompido por todas as formas e expressões. Primeiro, Sêneca (o “Moço”) foi exilado para Córsega – uma espécie de fim de mundo na Roma antiga – acusado de cometer adultério com Júlia Lívia, filha do imperador Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Mas, por influência de Agripina Menor, foi permitido o seu retorno à cidade de Roma – Agripina Menor, a mesma mulher que o indicou para exercer o cargo de principal conselheiro do seu filho, Nero, o sanguinário imperador que, mais tarde, executou a mãe, um meio-irmão e outros membros da família, porque se sentia ameaçado por eles. Na sequência, veio a condenação de Sêneca (o “Moço”) à auto-morte. Afinal, quem desagrada e desafia o poder não fica impune. Assim também aconteceu com o filósofo e a esposa. Acusado de conspirar contra o trono, o imperador Nero – mesmo sem provas e sem julgamento – esqueceu as virtudes e os ensinamentos do ex-mestre e o condenou à auto-morte (o suicídio). Isso aconteceu também porque Sêneca (o “Moço”) – após a morte do imperador Tibério Cláudio César Augusto Germânico – criticou o autoritarismo de Nero e por ter afirmado que o imperador era rejeitado pelo povo e pelos deuses, conforme relatado na sua obra "Transformação em abóbora do divino Cláudio". O Senado romano não se insurgiu contra a condenação do filósofo. E Sêneca, o “Moço”, na presença de amigos, cortou as veias do punhos (e a esposa dele também). Em seguida, sufocou-se num banho a vapor. Nero, por sua vez, cometeu o suicídio no ano 68 d.C. Com Sócrates (470 a.C.-399 a.C) – portanto, bem antes de Sêneca – a morte também foi por suicídio inudzido. Mas, distintamente das causas imputadas a Sêneca, o filósofo “sábio dos sábios” não manteve relações com o poder constituído de sua época. No livro Fédon (A imortalidade da Alma), Platão narra que Sócrates foi acusado e condenado (também sem provas) de corromper a juventude e profanar os deuses, segundo constava na “Ata de Acusação”: “Sócrates comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém outras divindades novas”. Como todos os que se opõem à corrupção do poder são eliminados – assim registra a história também no caso de Jesus – Sócrates foi eliminado pelo sistema político da época. A condenação do filósofo grego, pelo tribunal ateniense, foi ao envenenamento. O maior filósofo grego de todos os tempos – narra Platão na obra Apologia de Sócrates – fez a própria defesa no tribunal e acusou o sofista Mileto de caluniá-lo, de manipular as informações e o próprio tribunal para desacreditá-lo e condená-lo. A verdade – ela é identificada “Fédon” e em “Apologia” – é que Sócrates, com suas lições e modos de vida virtuoso – ensinava os jovens a não se corromper, condenava a corrupção dos sofistas, do poder ateniense e afirmava que os deuses não compactuam com a corrupção dos modos de vida e nem dos líderes do povo. Sócrates aceitou o resultado da condenação, sem abdicar de suas convicções, tanto que recusou a chance de fuga que o carcereiro – a pedido de amigos e admiradores de Sócrates – havia prometido facilitar. Mas o filósofo a recusou, justificando que, se fugisse, estaria negando as virtudes que tanto ensinou e defendeu. Sócrates, ainda conforme a obra “Fédon” – ao ver os amigos chorando por sua causa – pediu que se alegrassem, pois estava compartilhando com eles um “dia bem-aventurado”. E também pediu em seguida: “tragam logo o veneno, se estiver pronto; senão, cuide de prepará-lo o encarregado disso. (...) Vamos, continuou: obedece- me e só faças o que eu digo.” Antes de tomar o veneno, conversou alegremente com seus amigos na prisão, perguntou ao carcereiro qual seria a dose necessária para provocar a morte, pediu para tomar banho (para não “dar trabalho às mulheres” para lavar e vestir seu cadáver) e, por último, pediu um favor ao amigo para pagar um dívida de um galo com Asclépio. Ao beber o veneno, que lhe fora entregue por um menino numa taça, Sócrates – e como orientado pelo carcereiro – deu algumas voltas na sela, sentiu as pernas pesadas, o coração acelerado, falta de ar e sensação de desmaio, finalmente deixou-se, pronunciando as últimas palavras: – “Critão, exclamou Sócrates, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de saldar essa dívida!”, narra Platão em Fédon, destacando que “foram suas últimas palavras”, naquele finalzinho de tarde e início da noite, na Colina Filopapos, em Atenas, num dia do ano 399 a.C. Por certo, se tivesse aceitado o plano de fuga, Sócrates teria entrado para a história como um covarde e sua filosofia não teria contribuído para a evolução do pensamento filosófico sobre as virtudes preciosas do humanismo. Jesus, João Batista, Paulo, Pedro, Lucas, Bartolomeu, Sêneca (o “Moço”), Sócrates e Thomas More não são mitos.São super-heróis das virtudes. Deles, a história registra a vida virtuosa como exemplos a serem seguidos, mas, por outro lado, o tempo não apaga os fatos da história daqueles que se corrompem pelo dinheiro e por tudo o que este decorre. A história perpetua as virtudes, assim como condena à perenidade a história daqueles que se deixaram corromper pelas coisas do mundo. Na virtude, repousa a tranquilidade da alma livre. Da corrupção das virtudes, se alimenta a mente e o coração corrompidos, entorpecendo e tornando a prisioneira do próprio veneno. Assim, com os exemplos de vidas desses homens virtuosos, encerro esta pensata com um excerto de meu livro “Liberdade filosófica”, no ensaio intitulado “Sócrates e a Liberdade” (p. 13-15): – “Sócrates levou às últimas consequências a liberdade de escolha ou o livre arbítrio, vinculado às duas regras inerentes à alma ou essência humana: a justiça e a moral, fora das quais não existirá liberdade verdadeira". ATENÇÃO: Em observância à Lei 9.610/98, todas as crônicas, artigos e ensaios desta coluna podem ser utilizados para fins estritamente acadêmicos, desde que citado o autor, na seguinte forma: MORAIS, O.J.C.; Instagram Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas océlio de morais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Océlio de Morais . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM OCÉLIO DE MORAIS Océlio de Morais Assim eles morreram, pelas virtudes 03.03.26 9h03 Océlio de Morais A ética é uma espécie de código de barras de cada indivíduo 17.02.26 8h00 Océlio de Morais Embora imortal, a Alma pode ser corruptível , conforme a filosofia de Jesus 03.02.26 9h00 Océlio de Morais A filosofia da alegria e da renovação 28.01.26 13h32