Eu recomendo e uma homenagem ao jornalista e escritor paraense João Carlos Pereira

Natália Friche (Arquivo Pessoal)

Eu Recomendo

Nome: Natália Friche

Idade: 31 anos

Ocupação: empreendedora

Recomendo: A série "Self Made - A vida e história de Madam C. J. Walker", disponível na Netflix

Por que você indica?

É uma série inspiradora, que conta a trajetória de uma mulher cheia de atitude e resiliência, que enxerga oportunidades em meio à crise e que luta contra a pobreza e adversidades da vida para se tornar uma empresária de sucesso.

Como tem sido sua rotina com todas as mudanças causadas pela pandemia?

Tenho trabalhado mais do que nunca. Hoje, atuo no mercado digital, por meio de mentorias e consultorias para pessoas que buscam se posicionar e/ou aprender como utilizar as ferramentas e plataformas digitais para criarem autoridade, monetizar e/ou transformar positivamente a vida de outras pessoas. Também compartilho informações gratuitas no meu Instagram @nataliafriche.

Que mensagem você deixa para os nossos leitores?

Acredito que estamos vivendo uma quarta revolução industrial, sendo potencializada pela mudança radical que a pandemia trouxe para as relações entre pessoas e negócios. Vivemos em uma época caracterizada por novas tecnologias, que conectam os mundos físicos e virtuais, acelerando, assim, a digitalização das empresas. A transformação digital se tornou a via única de sobrevivência diante de tantos desafios impostos pelo isolamento social, o que nos permitiu enxergar o quanto o mercado digital pode ser promissor. Para mim, esta é uma oportunidade de tirar sonhos do papel, se reinventar e se conectar. Empreender, neste mercado, traz o benefício de se poder iniciar com baixo custo para investimento. No entanto, com possibilidades de altas lucratividades.

HOMENAGEM:

A Mais Liberal registra, com muito carinho, o adeus ao jornalista, cronista, escritor e imortal João Carlos Pereira, que colaborou por quase quatro décadas em diversas frentes no Grupo Liberal. (Helder Leite)

Membro da Academia Paraense de Letras, João Carlos era apaixonado pelo Círio de Nazaré, tema no qual se tornou referência, dedicando anos de pesquisas, inclusive fora do Brasil. Aos familiares e amigos, fica a solidariedade da coluna e, aos paraenses, um legado de amor e inúmeras contribuições ao jornalismo, à literatura e à arte. Obrigada, João!

A seguir, a última entrevista de João Carlos para a Mais Liberal, em outubro deste ano, e uma galeria de fotos.

A Mais Liberal conversou com João Carlos Pereira, jornalista, cronista, especialista em Círio e devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Ele faz uma reflexão sobre o Círio 2020, fala sobre suas descobertas e do ecumenismo que une paraenses de diferentes crenças em torno de um bem maior e comum.

Como você define o Círio de Nazaré?

O Círio é mais do que gente na rua. Mais do que a Santa na berlinda. Mais do que a corda e mais do que as promessas. O Círio não é outubro, nem o cartaz, nem o manto. O Círio pode ser tudo isso junto, ainda assim é mais. O Círio é um estado de amor por Nossa Senhora de Nazaré.

Estamos vivendo um Círio e um ano bem diferentes dos quais estamos acostumados. Como avalia esse momento?

O Círio dito “diferente” deveria ser o Círio normal. O da interiorização da fé. Aquele que mostra ao fiel devoto o quanto ele deve estar próximo não da imagem ou das manifestações exteriores de devoção, mas de Nossa Senhora. Este Círio “diferente” é o que desenvolve no trajeto de nosso coração rumo à bondade, à solidariedade, à oração silenciosa e ao contato quase físico de um homem que reza com sua Mãe, no Céu.

Ao longo da história, já houve outras dificuldades para se realizar as procissões como neste ano?

Fazer um Círio não é tarefa fácil. Nunca foi. Cada vez será mais difícil. É por isso que a Diretoria, grande responsável pelo êxito do evento, diz que a preparação de um novo Círio começa logo depois da chegada da berlinda à Praça Santuário. Para fazer o Círio 2020, os cuidados devem ter sido maiores e a pressão como jamais foi exercida. Organizar um Círio com tudo que envolve a tradição, como trazer a corda, fazer o cartaz, organizar as peregrinações com o livrinho, apresentar um manto novo e preparar uma programação que envolva toda a cidade, sem que a Santa esteja na rua, não deve ter sido fácil. Talvez tenha sido o Círio mais trabalhoso de todos os tempos.

Você é considerado uma referência quando o assunto é Círio de Nazaré. Pode compartilhar uma grande curiosidade, surpresa ou descobertas ao longo de suas pesquisas?

Talvez eu seja o repórter que, há mais tempo, tem como única missão cobrir o Círio. São quase 4 décadas de estudos e de pesquisas. Para fazer um trabalho que não seja mero “recorta e cola” de tudo que li, procurei buscar novas fontes de pesquisa. O que há por aqui é fácil de achar, mas o que está em outros lugares e ajuda a contar a história do nosso Círio foi um desafio. Eu mergulhei na Biblioteca e nos Arquivos Públicos. Fui atrás de pessoas que ajudaram a construir a história do Círio do século XX. Viajei muito. Fui até a Itália e conversei com o escultor Musner, que preparou a Peregrina, 51 anos atrás. No silêncio das madrugadas, visito Bibliotecas de Portugal, da França, da Itália e dos Estados Unidos, onde já encontrei materiais sobre o Círio. Até num antiquário de Paris recolhi informações. Tudo estará reunido nos quatro, talvez cinco volumes, que preparo sobre o Círio. Será um volume a cada ano.

Uma curiosidade que posso compartilhar foi a peculiaridade da floresta onde crescem as espécies de cujo tronco foi extraída a Peregrina. Estive lá. São árvores imensas, que crescem a 2 mil metros de altura e, no inverno, acumulam mais de dois metros de neve no caule.

Qual foi o momento mais especial que viveu ao longo de inúmeros Círios?

Todas as vezes em que vejo a berlinda aparecer no começo da avenida Nazaré, fico com o coração apertado. Há 21 anos, trabalho na transmissão do Círio pela TV Liberal e sair de casa ainda de madrugada, a pé, para a emissora, é muito especial, porque consigo perceber as gentes que fazem o Círio vivendo o mais possível a sua fé.

Como explicar a união de católicos, pessoas de outras religiões e, até mesmo, ateus durante as festividades do Círio?

O ecumenismo ciriano é um momento raro. As diferentes confissões que se aproximam para ajudar os católicos mostram que, apesar de tudo, a humanidade está no caminho certo. Um dia haverá um só rebanho para ser conduzido pelo mesmo pastor, que é Jesus.

Qual mensagem deixa para os nossos leitores?

Desejo que os leitores e internautas de O Liberal e Oliberal.com, empresa que me acolhe há 38 anos, primeiro como repórter e editor, depois como colaborador, possam viver o Círio envolvidos pela paz de Nossa Senhora de Nazaré, experimentando a alegria de ter uma família e bons amigos. Que todos passem esse dia com saúde e possam compartilhar com os mais pobres a boa mesa. E que, em 2021, as feridas que o coronavírus abriu na vida de todos nós estejam saradas. Ou, pelo menos, não doam tanto.

João Carlos Pereira João Carlos Pereira (Arquivo Pessoal) Clara Nunes e João Carlos (Arquivo Pessoal) João Carlos (Fernando Araújo) João Carlos com a imagem peregrina (Fernando Araújo) João Carlos com a imagem peregrina (Fernando Araújo) João Carlos com jornalistas da TV Liberal (Divulgação) João Carlos e Dom Orani Tempesta (Antônio Silva) João Carlos e a esposa Emília Farinha (Arquivo Pessoal) João Carlos e o fotógrafo Luiz Braga (Arquivo Pessoal) João Carlos Pereira e Ronaldo Maiorana (Oswaldo Santos) João Carlos em atuação na Academia de Letras Paraense (Elivaldo Pamplona) João Carlos nos estúdios da TV Liberal (Arquivo Pessoal)

NOTAS:

Vamos comprar?

De olho nas vendas de fim de ano, o Whatsapp lançou globalmente, nesta semana, um novo recurso para as empresas que usam a sua plataforma para realizar estratégias de comunicação e fechar negócios: o “Botão de Compras”.

Vamos comprar? II

Exclusivo para contas comerciais, substitui o ícone de chamadas de voz e dá acesso direto ao catálogo de produtos de companhias que aderirem ao recurso. Segundo a rede social, mais de 13 milhões de pessoas trocam mensagens com uma conta WhatsApp Business diariamente no Brasil.

Reconhecimento (Foto) - Divulgação

O Jornalismo da TV Liberal/Globo recebeu homenagem da GloboNews pela atuação e trabalho desenvolvido na cobertura da pandemia de covid-19 no Pará, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. O reconhecimento reforça e impulsiona todos os jornalistas e profissionais envolvidos que estão na linha de frente como serviço essencial para a sociedade, levando informação correta e de qualidade.

Black Friday Chinesa

Por conta do Dia dos Solteiros, celebrado nea quarta, 11, a gigante Alibaba vendeu US$ 56 bilhões de dólares em poucos dias na China. Números astronômicos se comparados com outros players varejistas que operam na América Latina. Cerca de 16 milhões de produtos estavam com descontos no e-commerce de 1° a 11 de novembro.

Incentivo Cultural

Abertas as inscrições, gratuitas e para todo o Brasil, para a Seleção de Patrocínio a Projetos de Feiras e Ações Literárias, promovida pela Petrobras. Os projetos devem ser voltados para o público infantil, com ênfase na primeira infância e terão cerca de R$ 2 milhões em investimento. Entre as possibilidades estão jornadas e festas literárias, bienais de livros, eventos de quadrinhos e outros formatos que possibilitem reunião de editores e livreiros para exposição de livros. Os eventos poderão ser realizados em qualquer cidade do país ou digitalmente. Mais informações em petrobras.com.br/cultura.