Tribunal Regional Federal da 1ª Região define banca e cronograma para o novo concurso

A FGV – Fundação Getúlio Vargas foi definida como banca organizadora do próximo edital do concurso para o TRF1, que abrange o estado do Pará. Além da definição da banca, foi divulgado um cronograma preliminar, com previsão de lançamento de edital no dia 13/05/2024, e aplicação das provas objetivas no dia 08/09/2024. Para os cargos que exigem TAF, a data será 26/01/2025, com resultado final em 23/03/2025.

Segundo o TRF1, a seleção será destinada ao preenchimento de 25 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, nos cargos de Técnico e Analista Judiciário.

O concurso da Polícia Civil do Estado do Pará cada vez mais próximo.

Já foi formada a comissão responsável pelos trâmites de contratação da banca organizadora para o novo concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, com oferta de 237 vagas imediatas, distribuídas entre o cargo de Escrivão (100) e carreira administrativa (137).

Para quem pretende ingressar na instituição é hora de estudar!

E para quem quer fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, a coluna entrevistou a Delegada da Polícia Civil Maria Júlia, que também é Mentora de Carreiras Policiais, ela falou sobre sua trajetória de estudos e quais os temas de maior destaque para quem se prepara a carreira da Segurança Pública. A Delegada, que também é professora de Criminologia, deu duas dicas importantes:

Organize seu cronograma de estudo e comece a estudar o quanto antes. Se já não está estudando, comece a estudar hoje. E não esqueça a preparação física que é muito importante e precisa de tempo para evoluir. Em Criminologia, atente às principais teorias e seus autores expoentes. Treine questões.

ERRATA: Na edição anterior, a coluna citou que o Exame Nacional da Magistratura teria 50 questões, quando na verdade são 80 questões. Pedimos desculpas pelo equívoco de digitação.