Foram publicados os Editais do Concurso Nacional Unificado

Depois de uma entrevista coletiva dada pela equipe do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, capitaneada pela Min. Esther Dweck, foram publicados em edição especial, no dia 10/01/2024, os 8 editais do CNU.

Destaque para o número de 220 cidades para aplicação da prova, no dia 05/05/2024, entre elas, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Felix do Xingu e Tucuruí.

As inscrições com valores acessíveis, que variam de R$ 60,00 a R$ 90,00 para nível médio e superior, respectivamente, com possibilidade de isenção. Para se inscrever o candidato precisa possui conta no GOV.BR e realizar a inscrição no período de 19/01 a 09/02/2024.

Em resumo, o candidato deve seguir a seguinte sequência:

1º escolher apenas um bloco temático;

2º escolher os cargos dentro do bloco temático;

3º ordenar a preferência entre os cargos;

4º ordenar a preferência entre as especialidades do cargo;

5º efetuar a inscrição no prazo.

A escolha da ordem de preferência vai influenciar na aprovação do candidato.

Para que vai fazer TSE Unificado, Professor Diego Magno orienta como estudar Direito Eleitoral

E para quem quer ser servidor da Justiça Eleitoral, e está na expectativa pelo Concurso do TSE, a entrevista de hoje é com o Professor Diego Magno, professor de Direito Eleitoral que deu orientações indispensáveis para uma boa preparação para a prova que será organizada pela banca CEBRASPE. Magno sintetizou duas dicas importantes para quem está se preparando antecipadamente:

Estudar a Jurisprudência especializada da Justiça Eleitoral;

Ficar atento para não estudar conteúdo de Direito Eleitoral desatualizado.

