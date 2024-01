Detalhando os editais do CNU - Edital 8 - Nível Intermediário

O Edital 8 do CNU é o único que o candidato com escolaridade de nível médio pode concorrer, portanto vai receber inscrições de quem tem nível médio e superior. O total de vagas do Edital 8 é de 692 vagas, sendo 240 exigindo formação técnica e as demais vagas exigindo nível médio comum. As vagas com formação técnica estão reunidas no MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária, e as vagas de nível médio comum estão distribuídas na FUNAI (152) e IBGE (300), sendo que das últimas, 46 vagas são para a região Norte.

A prova para os cargos do Bloco 8 será assim distribuída: 15 questões de Português e uma Redação de manhã e à tarde 45 questões das disciplinas de Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira.

O conteúdo de Noções de Direito envolve conhecimentos em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Em Direito Constitucional o conteúdo veio bem enxuto, exigindo conhecimento dos artigos 5º ao 17 e 37 ao 41 da CRFB/88, que disciplinam os Direitos e Garantias Fundamentais, Administração Pública e Servidores Públicos.

Em Constitucional o candidato é capaz de estudar e treinar todo o conteúdo com folga até o dia da prova, mesmo com pouco tempo de estudo. Basta se organizar e cumprir a meta de estudo. Em Direito Administrativo o conteúdo já é um pouco maior, mas não foge dos assuntos tradicionalmente cobrados em concursos anteriores.

Sobre o tema, a Coluna O Liberal Concursos entrevistou a Professora Carol Abreu de Direito Administrativo que falou da disciplina no Edital 8 e nos demais editais. A Professora deu duas dicas importantes:

Atenção com o estudo das leis cobradas no edital. Principalmente as leis relacionadas a atuação do servidor.

Faça revisão dos pontos doutrinários. A banca gosta de questões com base na doutrina.

