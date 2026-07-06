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Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Copa do Mundo e concursos públicos: dá para conciliar?

Karina Jaques

Em ano de Copa do Mundo, o país muda de ritmo. Jogos passam a dominar conversas, redes sociais, grupos de mensagens e até a rotina de trabalho. Para o concurseiro, surge uma dúvida inevitável: é possível conciliar a preparação com o clima de torcida?

A resposta depende, sobretudo, de autocontrole.

Assistir a um jogo pontual, especialmente os da seleção brasileira, não necessariamente compromete a preparação. O problema raramente está apenas nos 90 minutos da partida. O verdadeiro risco está no pacote completo: pré-jogo, escalações, comentários, debates, repercussão nas redes sociais, programas esportivos e horas consumidas sem que o candidato perceba.

Muitas vezes, a perda de tempo começa antes mesmo do apito inicial. A pessoa interrompe o estudo para acompanhar notícias, especulações e análises sobre o jogo. Depois da partida, ainda permanece conectada aos melhores lances, memes, discussões em grupos e vídeos de comentaristas. Quando percebe, o que parecia ser “apenas um jogo” consumiu metade, ou até todo o dia.

Outro ponto que merece atenção é o ambiente social que a Copa naturalmente cria. Reuniões com amigos, confraternizações, churrascos e consumo de bebida alcoólica tendem a se intensificar. E aqui existe um impacto direto no rendimento. O álcool reduz foco, prejudica a disposição mental e, para muitos, praticamente inviabiliza a retomada dos estudos no restante do dia — às vezes até no dia seguinte.

Para quem tem prova próxima ou edital iminente, cada hora ganha peso. Nessa fase, o candidato precisa compreender que aprovação também exige renúncias temporárias. Nem toda distração precisa ser eliminada, mas toda distração precisa ser planejada e consciente.

Uma boa estratégia é estabelecer limites claros: definir quais jogos realmente valem a pausa, reorganizar o cronograma de estudos e evitar transformar exceções em rotina.

A pergunta que o concurseiro deve fazer não é “posso assistir ao jogo?”, mas sim: “estou no controle do meu tempo ou estou sendo levado pelo ambiente?”

No fim, passar em concurso também exige saber priorizar. Em certos momentos, torcer pelo próprio futuro pode ser mais importante do que torcer por uma seleção.

Mentora, professora e servidora federal, Letícia Carvalho, ensina o caminho certeiro para a aprovação nos concursos

Para auxiliar o concurseiro iniciante (ou que está retomando), a coluna entrevistou Letícia Carvalho, professora, concursada e mentora de carreiras públicas.

Segundo Letícia:     

  1. O candidato deve primeiramente definir qual área deseja seguir: tribunais, administrativas, policial, fiscal.     
  2. O candidato deve começar pelas matérias básicas e que mais caem no seu concurso, e sempre mesclar teoria com exercícios.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

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