Após 10 anos, sai o edital da Caixa Econômica Federal

Na quinta-feira, dia 22, foi publicado o edital da Caixa Econômica Federal para ampla concorrência. Na verdade, são dois editais: o primeiro com 4.000 vagas para nível médio, sendo 2.000 vagas para o cargo de técnico bancário novo e 2.000 vagas para o cargo de técnico bancário T.I. e o segundo edital para 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médico do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

As inscrições se iniciam em 29/02 e vão até 25 de março. A inscrição será R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para nível superior, e será feita no site da Cesgranrio. As provas ocorrerão no dia 26 de maio deste ano.

Quanto ao conteúdo programático do edital de nível médio, serão cobradas as seguintes disciplinas: português, inglês, matemática financeira, noções de probabilidade e estatística, comportamentos éticos e compliance, como conhecimentos básicos para os dois cargos.

Em conhecimentos específicos temos: conhecimentos bancários, conhecimentos de tecnologia da informação e comunicação, conhecimentos e comportamentos digitais, atendimento bancário para quem vai fazer TB novo e tecnologia da informação e conhecimentos e comportamentos digitais para quem vai fazer TB T.I.

E para quem vai fazer o concurso da CEF, a coluna entrevistou Bruno Bulhosa, concursado como TB Novo em 2012, com ingresso em 2014, e que hoje é gerente de Carteira Pessoa Física. Ele é o que chamamos de “concursado de sucesso”. Bruno deu duas dicas importantes para inspirar quem está querendo esse concurso, veja o que ele falou:

Estudar é como um treino de academia: antes de começar, às vezes a gente pode até estar desanimado, mas nunca se arrepende de ter treinado (ou estudado), principalmente quando o estudo leva à aprovação. A aprovação no concurso da Caixa Econômica Federal mudou a minha vida e vida dos meus familiares.