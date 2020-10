Injeção de crédito à micro e pequenas empresas garante sustentabilidade dos negócios na pandemia

O Banco da Amazônia tem sido um grande aliado para o desenvolvimento da classe empresarial e microempreendedores. Desde o início da pandemia da Covid-19, que causou grande recessão na economia em todo o País, a instituição vem cumprindo seu papel de fomento e incentivo aos empreendedores, com soluções de crédito e socorro financeiro.

De acordo com Nélio Gusmão, Gerente de Pessoa Jurídica do Basa, a instituição atuou na contramão da retração dos principais bancos para a oferta de crédito, ampliando a participação das micro e pequenas empresas durante o período crítico. Somente em 2020, até 30 de setembro, foram injetados R$ 1.047.070.625,98, em 8.341 operações para estes portes empresariais. No Pará, as linhas de fomento somam R$ 498.488.914,36, totalizando 4.282 operações.

Nélio Gusmão - Gerente de Pessoa Jurídica do Basa (Akira Onuma/O Liberal)

"É normal que empresas de menores portes sejam as mais atingidas, pois têm menos musculatura financeira, menos reserva para capital de giro, atuam com uma estrutura enxuta e, com isso, a partir do momento que a crise se estende por um tempo maior, pode, inclusive, ter a sobrevida delas comprometida", afirma o gerente.

Para fortalecer o trabalho desenvolvido e auxiliar estas empresas, o Banco ampliou a assistência creditícia, atuando em várias frentes de socorro financeiro, dando crédito, prorrogando operações já existentes e viabilizando soluções aos clientes, o que permitiu que grande parte conseguisse suportar os desafios que a pandemia trouxe.

Segundo o gerente, além de garantir a sustentabilidade dos negócios já existentes e a retomada da economia, a instituição disponibilizou recursos também para quem encontrou no cenário novas oportunidades de negócios.

Entre as soluções estão o FNO Emergencial, que ainda está disponível, e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), linhas que possuem o apoio do Governo Federal, para acesso a capital de giro e investimento em condições diferenciadas, com taxas subsidiadas pré-fixadas, além de prazos mais longos.

"Somente nestas duas linhas, foram concedidos aportes que ultrapassam R$ 640 milhões, em mais de 6.500 operações de crédito na Amazônia Legal. Do total, R$ 199.685.300,17 foram aplicados no Pará, em 1.734 operações", detalha Nélio Gusmão.

Outra alternativa apresentada, com contratação fixada até 31 de dezembro, é o Capital de Giro FGI, linha de capital de giro para indústrias, comércios e serviços, a qual, além de pequenas e médias empresas, se destina a associações, fundações de direito privado e cooperativas, excetuando as de crédito.

"O financiamento vai de R$ 5 mil até o limite de R$ 10 milhões, com encargos calculados dependendo do prazo da operação, porte da empresa e valor contratado", informa o gerente, que acrescenta que o prazo pode variar entre 36 a 48 meses, já incluída a carência de seis meses.

Microempreendedor

As ações realizadas pelo Banco da Amazônia vão além desses portes, com soluções de crédito que também atendem aos microempreendedores, que, muitas vezes, são informais, mas são responsáveis pela geração de renda e consequente melhores condições de vida.

O Gerente de Pessoa Física do Basa, Luiz Lourenço, destaca que a instituição tem o maior programa de microcrédito na Amazônia, com mais de 330 mil microempreendedores com volume contratado superior aos R$ 600 milhões, nos últimos 13 anos.

Luiz Lourenço de Souza Neto - Gerente Executivo de Pessoa Física do Banco da Amazônia (Ascom/Basa)

"O atendimento às necessidades dos microempreendedores é de fundamental importância, pois com isso o Banco consegue fazer o seu papel como executor das políticas públicas voltadas, em especial para este momento de pandemia", pontua Luiz, que informa que somente no Pará, a instituição já aplicou mais de R$ 450 milhões, atendendo cerca de 220 mil empreendedores.

"Apenas em 2020, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, superamos os R$ 37 milhões aplicados com mais de 20 mil clientes atendidos, de forma totalmente digital, ágil e sem burocracia", completa o gerente.

Entre as linhas disponíveis para contratação, estão o MPO Urbano, linha para operações em Grupos Solidários, onde todos são responsáveis pelo pagamento. O valor máximo de contratação é de R$ 21 mil.

"O MPO Urbano começa com concessões de R$ 2 mil, sendo renovado por valores maiores à medida que os grupos vão cumprindo com os seus contratos. Atualmente, nossa inadimplência gira em torno de 1% no programa, o que mostra a aplicação responsável do Banco", afirma Luiz.

Outra solução disponibilizada é o MPO Rural, linha que usa recursos do PRONAF B, concedendo até R$ 5 mil, onde é possível atender a agricultura familiar, inclusive em comunidades onde o crédito rural tradicional não chega, como os indígenas, quilombolas e extrativistas.

Entre as vantagens das linhas oferecidas pelo Basa, de acordo com o gerente, estão facilidade e rapidez na contratação e liberação dos recursos, além do apoio técnico no sentido de educar financeiramente o público atendido. "O Banco tem investido muito em infraestrutura e tecnologia, para atender o cliente com segurança e agilidade. Temos atualmente unidades rurais em Capanema e Tailândia, além das possibilidades de abertura de contas e simulações pelo site e aplicativo Sua Conta Basa. Isso tudo faz com que possamos ultrapassar barreiras geográficas, para levar incentivo e fomento a todos", reitera Luiz.

Para conhecer mais sobre as linhas oferecidas pelo Banco da Amazônia, acesse o site da instituição ou compareça a uma das agências de relacionamento, que estão cumprindo todas as medidas de segurança.