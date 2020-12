Banco da Amazônia vai investir R$ 5 bilhões no Plano Safra 2020/21

Assegurar o crescimento da produção no meio rural é uma das metas que vêm sendo cumpridas com êxito pelo Banco da Amazônia, mesmo em um ano com grandes desafios econômicos, devido à pandemia do coronavírus. Prova disto é o aumento em 30% no volume de aplicações pela instituição para o Plano Safra 2020/21.

De acordo com o Diretor Comercial do Banco da Amazônia, Francimar Rodrigues Maciel, para o plano safra em vigor, iniciado em 1º de julho com validade até 30 de junho de 2021, o Banco, disponibilizou R$ 5 bilhões para apoio ao Setor Rural (agricultores familiares, mini, pequenos, médios e grandes produtores rurais) em toda a Amazônia Legal. O montante representa 20% a mais do total disponibilizado no ano-safra anterior, quando a instituição aportou R$ 4,2 bilhões na economia.

(Igor Mota / O Liberal)

"De julho a outubro já injetamos R$ 2 bilhões na economia rural, em todos os estados da Amazônia, sendo R$ 777 milhões somente no estado do Pará, para o qual dispomos R$ 1,5 bilhão em recursos para esta safra", informa Francimar Maciel. O executivo explica que os valores aplicados até o momento representam crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2019.

Entre os diferenciais do Plano Safra atual estão as taxas, que variam entre 4.13% a 5% ao ano, entre pequeno, médio e grande produtor. Já para a agricultura familiar, as taxas ficam entre 0,5% a 4% ao ano. "É o recurso mais barato e acessível ao produtor rural", destaca o diretor comercial, que reforça que além das taxas diferenciadas, o diferencial do Banco da Amazônia, é o relacionamento e proximidade com o produtor.

(Everaldo Nascimento / O Liberal)

Para isso, a instituição possui aqui no Estado do Pará, três superintendências no Pará: Belém, Marabá e Santarém, totalizando 42 agências. "Estamos perto dos produtores, dando suporte nas principais regiões onde o agro acontece", acrescenta.

Francimar pontua a importância de recursos como os disponíveis no Plano Safra, que impactam diretamente na vida do produtor rural e, consequentemente, de sua família. "O produtor sempre quer crescer, prosperar. E, para isso, ele precisa, anualmente, melhorar o seu nível de tecnificação da atividade que desenvolve no empreendimento. Para isso, precisa de assistência e conhecimento técnico e de recursos para financiar o crescimento da produção do seu empreendimento rural, com novos processos, equipamentos modernos e custeio da produção", explica o diretor comercial do Banco da Amazônia.

(Igor Mota / O Liberal)

Segundo o executivo, o Banco apoia atividades regularizadas e sustentáveis. Induzindo o uso das melhores práticas produtivas, modelos de produção intensiva, que trazem a redução do impacto ao meio ambiente e leva o produtor a produzir mais e melhor e menores áreas, resultando na redução da pressão sobre a floresta. O financiamento à produção intensiva com uso de tecnologias, como Sistema Rotacionado para a pecuária, Integração Lavoura Pecuária, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, Sistemas Agroflorestais SAF’s com Cacau e outras espécies, quando tratados de modo isolado, melhora a renda e qualidade de vida de uma família, porém quando tratados de modo coletivo em uma região, tem a capacidade de promover a transformação e alavancar de forma significativa a economia de uma região inteira ", pontua Francimar.

LINHAS DE FINANCIAMENTO

Os recursos disponíveis para o Plano Safra incluem linhas investimentos na infraestrutura da fazenda, armazenagem, investimento em energia solar, aquisição de animais, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos e custeios agrícola e pecuário.

Para o diretor comercial do Basa, Francimar Maciel, todas as soluções oferecidas ajudam a asseguram o crescimento da produção rural na Amazônia. "O Banco da Amazônia acredita e é parceiro do produtor rural, e quer estar cada dia mais próximo, entendendo melhor suas necessidades e trazendo as soluções para que ele produza mais e com melhor qualidade", finaliza o executivo.

Para conhecer todas as linhas disponíveis no Plano Safra 2020/21, taxas e condições de financiamento, acesse bancoamazonia.com.br ou vá até uma agência.