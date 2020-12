Banco da Amazônia engaja colaboradores e sociedade em campanha solidária

Com o tema “Doe! Um gesto simples que transforma vidas”, o Banco da Amazônia, principal instituição financeira de fomento na Região Norte, cumpre com o seu compromisso social e lança mais uma campanha para estimular o voluntariado e solidariedade entre as pessoas.

A ação, que iniciou este mês, tem como objetivo arrecadar doações de materiais, como alimentos não perecíveis, cestas básicas, artigos de higiene pessoal, fraldas geriátricas, máscaras, álcool gel e mesmo recursos financeiros para auxiliar aqueles que mais sentiram os impactos gerados pela Covid-19, com danos sociais e econômicos.

De acordo com Luiz Otávio Maciel, diretor de Gestão de Recursos e Portfólio de Produtos e Serviços (DIREP) do Basa, a campanha está sendo realizada em todos os estados da Amazônia Legal, por meio de nove superintendências regionais do Banco, fortalecendo o compromisso da instituição com questões sociais e o desenvolvimento, valores que fazem parte do DNA do Basa.

BASA

No Pará, as doações serão destinadas às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN), por meio da superintendência de Belém (Super PA I); à Associação de Pais de Pessoas com Necessidades Especiais do Tapajós (APPNET), por meio da Superintendência de Santarém (Super PA II) e ao Projeto Futuro Melhor, por meio da Superintendência em Marabá (Super PA III).

"A campanha faz parte do Programa de Voluntariado do Banco, que realiza ações há mais de uma década. Além das significativas contribuições para a sociedade, entendemos que este tipo de estímulo traz diversos pontos positivos para os colaboradores, já que percebemos que o envolvimento com a comunidade reflete na autoestima não só como profissional, mas de forma pessoal, com empatia e engajamento", explica o executivo.

A ação solidária também estimula a participação de clientes, parceiros e sociedade em geral, conforme explica a gerente executiva de pessoas do Basa, Bruna Paraense. Segundo a gestora, a campanha contemplará 14 instituições da região amazônica, por meio de convênios realizados que possibilitam a essas organizações serem beneficiadas com o que for arrecadado pela instituição.

Bruna Paraense, Gerente Executiva Gestão de Pessoas do BASA (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

"A escolha recaiu sobre entidades privadas sem fins lucrativos, com mais de um ano de existência, CNPJ, estatuto e situação fiscal regular, e que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, que vise ao benefício e à transformação da sociedade", pontua Bruna Paraense.

Ainda segundo a gerente, além dos donativos, as doações podem ser feitas em recursos financeiros, que deverão ser depositados direto nas contas-correntes das entidades assistenciais criadas pelo Banco para esta finalidade.

"Estabelecemos como meta movimentar o maior número possível de pessoas em prol de quem mais precisa e mostrar nossa força amazônida. O Banco escolheu com cuidado as instituições e espera que o resultado da campanha ultrapasse o esperado, isto será possível porque nossa população é muito sensível e unida e, quando tem uma meta como esta a cumprir, a solidariedade sempre fala mais alto", afirma Bruna.

Trabalho social

O padre Francisco Cavalcante, presidente da OSPAN e pároco de Nazaré, destaca que as obras sociais promovidas pela Paróquia de Nazaré em Belém, auxiliam centenas de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e que a campanha realizada em parceria com o Banco manterá acesa a chama das ações realizadas com a comunidade.

Padre Francisco Maria Cavalcante (ASCOM Basílica Santuário de Nazaré)

"Esta parceria, sem dúvida, nos deixa muito felizes, principalmente em um ano atípico como este que estamos vivendo. Poder contar com o auxílio e estímulo de parceiros nos encoraja a continuar a missão caritativa, social e sobretudo espiritual promovida pelos padres barnabitas", afirma.

Instituição religiosa e assistencial, sem fins lucrativos, a OSPAN possui diversos projetos, dentre eles as creches Sorena e Casulo e o Cantinho São Rafael, que promove a transformação social por meio da cultura, do esporte e do lazer e dispõe de educadores para oferecerem tais atividades para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade que estejam matriculados na rede pública de ensino e morem no entorno do município de Ananindeua.

"É animador ver no rosto de cada pessoa que recebe o benefício a gratidão e a felicidade de ter esse amparo. Em nome da Paróquia de Nazaré agradeço ao Banco da Amazônia pela sensibilidade e solidariedade em colaborar com a Casa da Rainha da Amazônia. Que a Virgem de Nazaré continue abençoando esta instituição e todos os seus colaboradores, que fomentam cultura e renda para a região amazônica", pontua o padre Francisco Cavalcante.

Programa de Voluntariado

O diretor do Basa, Luiz Otávio Maciel, destaca que as ações realizadas pelo Banco vão além das creditícias, com a promoção de diversas campanhas ao longo do ano, que estimulam o espírito solidário entre seus colaboradores, com atuação voluntária e a criação de uma rede de solidariedade.

Dentre as ações estão a campanha Volta às Aulas, um programa regular, com resultados expressivos, que somam mais de 17.500 itens arrecadados para mais de 11 entidades na Região Norte. Além de ações durante o Círio, como a Casa de Plácido e a Cruz Vermelha; e as campanhas McDia Feliz e Natal Solidário.

"São mais de 100 mil donativos arrecadados e 1.600 entidades atendidas ao longo desses anos. De lá para cá, a gente vem aprimorando os programas para contribuir da melhor forma com a sociedade e colaboradores", aponta Luiz Otávio, que destaca a importância da campanha “Doe! Um gesto simples que transforma vidas”.

"É muito importante nesse momento de pandemia termos a participação e colaboração de todos. Quem puder ajudar, vai estar ajudando muitas pessoas a atravessar esse momento difícil", finaliza.

Para participar

Para colaborar com as Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN) com recursos financeiros, os depósitos podem ser feitos na conta corrente 071929-7, agência 128-7. O CNPJ da entidade é 04.746.442/0001-32. Os materiais doados podem ser entregues na Agência Belém Reduto (Tv. Almirante Wandenkolk, nº 175).

Já as contribuições para a Associação de Pais de Pessoas com Necessidades Especiais do Tapajós podem ser feitos na conta corrente 072.687-0, agência 046-9. O CNPJ da entidade é 21.721.068/0001-30. Os materiais doados podem ser entregues na sede da Superintendência Regional PA II e agência Santarém (Tv. Nazaré, nº 75- A - Praça São Sebastião).

E as doações para a Associação Projeto Futuro Melhor podem ser feitos na conta corrente 072.696-2, agência 034. O CNPJ da entidade é 06.963.509/0001-16. Os materiais doados podem ser entregues na Agência Marabá Centro (Folha CSI-31, VCI-1, Lotes 53/57 – Marabá – PA). A campanha do Basa vai receber doações até o dia 21 de dezembro em todos os estados da Amazônia Legal.