Atenção investidores, acredite se quiser, ‘Deu a Louca no Basa’

Até o dia 15 de janeiro de 2021, o Banco da Amazônia está com taxas excelentes para os investidores, que chegam até 102% do DI (taxa que representa a média diária de juros cobrados em depósitos interbancários).

Numa campanha arrojada e moderna, o BASA facilita a aplicação em CDB (Certificado de Depósito Bancário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), para Pessoas Físicas e Jurídicas.

O gerente executivo de Pessoa Física do Basa, Luiz Lourenço Neto, explica que a Instituição dispõe de uma gama de opções para investimentos, mas, com a campanha “Deu a Louca no Basa”, resolveu simplificar, pensando na comodidade dos investidores. “Uma boa opção é a LCA, a Letra de Crédito do Agronegócio, que o cliente aplica o dinheiro por um período de um ano, podendo fazer o resgate antes disso, desde que ultrapasse os 90 dias de aplicação”, explica Luiz Lourenço.

Gerente executivo de Pessoa Física do Basa, Luiz Lourenço Neto (Ascom Basa)

A segunda modalidade contemplada na campanha é o CDB, “que o Basa também está disponibilizando a uma excelente taxa, modalidade na qual também se pode aplicar por um ano e igualmente resgatar antes. Porém, diferentemente da LCA, no CDB existe a incidência de imposto de renda, sendo que o cliente pode resgatar a qualquer tempo”. Para a LCA, a aplicação mínima é de R$ 1.000.

Lourenço explica que as principais vantagens de aplicar no BASA é a segurança de um Banco Federal, taxas excelentes e a oportunidade de investir os recursos sabendo que os mesmos ajudarão a desenvolver a Amazônia, uma vez que a LCA serve de funding para operações de crédito rural e o CDB para operações de crédito, principalmente nos demais segmentos da economia regional.

“Todo o investimento retorna para a sociedade, pois a instituição aplica os recursos ou no crédito rural ou no crédito geral. Ou seja, o dinheiro reverte para o desenvolvimento local, usando para desenvolver tanto o agronegócio, quanto o comércio, a indústria e o serviço na região”, ressalta.

Segurança para empresas

As empresas também têm muitas vantagens ao aplicar no Basa, especialmente com as novas taxas. Ao optar por investir no Basa, os empresários aplicarão os seus recursos em investimentos menos arriscados que em certos fundos de investimento e em renda variável, pois o mercado de renda fixa traz previsibilidade de ganho, uma segurança maior para àquele cliente que é mais conservador.

As taxas na promoção que o banco está disponibilizando na campanha ‘Deu a Louca no Basa’ garantem aplicações de até R$ 5 milhões em CDB, com um ano de prazo, opção de recompra, com carência de 90 dias para resgate, havendo remuneração de 95% do DI. E, acima de R$ 5 milhões, 102% do DI. Na LCA, em até R$ 5 milhões, há uma remuneração de 95% do DI e, acima desse valor, 100% do DI.

Cupom Invest Amazônia

O Basa tem ainda o Cupom Invest Amazônia, um investimento que pode ser utilizado também por pequenos investidores. Esse produto é um CDB dividido em várias partes, ou seja, é um “condomínio” de investidores que aplicam recursos em um único CDB, em que cada parte pertence a um aplicador. “No Cupom, o Basa pega as aplicações de todo mundo naquele dia e faz um único Ativo Financeiro”, explica Lourenço. É uma forma para que o pequeno investidor possa conseguir fazer suas aplicações em melhores taxas. O valor mínimo de aplicação no Cupom Invest Amazônia é de R$ 100,00.

Dicas para investir

O gerente executivo de pessoa física, Luiz Lourenço Neto, aponta alguns caminhos para quem vai investir pela primeira vez.

1. Primeiro, tem que fazer um planejamento financeiro, ou seja, o investidor tem um orçamento financeiro pessoal e familiar, o qual ele terá as entradas (o que recebe, como salário e outras rendas), subtraindo as despesas e, então, separando o montante disponível para aplicar.

2. Após dispor de um montante de recursos, seja acumulado, seja uma cota mensal, o investidor precisa saber se vai precisar desse recurso em curto ou médio prazo, para adequar o prazo de suas aplicações.

3. As aplicações de renda fixa são mais indicadas para quem vai precisar dos recursos em curto e médio prazo, porque se o investidor for para renda variável, estará sujeito a maior volatilidade, o que pode impedir um resgate precoce com ganhos, especialmente com ações de menor liquidez.

4. Pesquisar as vantagens entre os investimentos pretendidos, para tentar diminuir impostos (retidos na hora do resgate), diminuir custos, procurando as melhores taxas e os prazos mais adequados.

5. Escolher uma instituição financeira sólida, de boa reputação, especialmente quando se tratar de valores maiores, embora muitas aplicações de Renda Fixa, como CDB, por exemplo, contem com a garantia do FGC.

6. Aferir qual tipo de risco o investidor deseja correr para escolher o tipo de modalidade de investimento. Existem investidores que têm perfil conservador, ou seja, são avessos a riscos. Então, essas aplicações de renda fixa em um banco federal, como o Banco da Amazônia, são ideais para ele. Há investidor que aceita correr risco mais elevado para obter maiores retornos, chamado investidor de perfil moderado. Existe ainda o investidor agressivo é aquele que vai buscar a maior rentabilidade possível, mesmo que, para isso, possa correr o risco muito alto e até mesmo perder tudo que investiu.

“O importante é que se monte uma carteira de investimentos para mitigar os riscos a que se está exposto”, destaca Lourenço, enfatizando que, “para qualquer perfil de investidor, sempre é aconselhável ter uma parte investida em Ativos Financeiros de Renda Fixa, então, investir em CDB ou LCA do BASA é um bom negócio sempre”, destaca.