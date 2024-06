Olympia em movimento

O Cinema Olympia faz parte da memória de muitos cinéfilos e cinemaníacos. Em breve, ele retornará às atividades após reformas significativas e necessárias em seu prédio. Enquanto os trabalhos de reforma estão em andamento, é importante manter essa sala de cinema ativa de algum modo, preservando a conexão com os espectadores que têm intensas memórias e referências de vida associadas a ela. O projeto “Olympia na Rua” foi elaborado com a premissa de manter o cinema ativo como meio de exibição de filmes. Assim, até sua reinauguração, acontecerá mensalmente o “Olympia na Rua”, uma mostra de cinema ao ar livre para celebrar a importante restauração desse espaço cultural. O evento será realizado em via pública, em frente ao cinema, e oferecerá uma série de dez sessões especiais, com projeções de filmes e debates. Esta iniciativa visa retomar o papel do cinema público na vida da cidade.

A curadoria dos filmes do "Olympia na Rua" foi realizada por mim, e os selecionados para essa primeira sessão são os curtas-metragens "Brinquedo Perdido" (1962) (foto) de Pedro Veriano, "A Festa da Pororoca" (2005) e "O Rapto do Peixe-Boi" (2008) de Cássio Tavernad, "Cadê o Verde que Estava Aqui?" (2004) de Biratan Porto e um episódio da série sobre fotografia paraense "Olhares do Norte - Pará" com a fotógrafa Elza Lima.

O Olympia na Rua é uma contrapartida social do Projeto de Requalificação do Cinema Olympia de Belém-PA - PRONAC 221710, que é coordenado pelo Instituto Pedra, em parceria com a Prefeitura de Belém, por meio da Fumbel – Fundação Cultural do Município de Belém, e apoio do IPHAN, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e copatrocínio do Banco da Amazônia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto também foi selecionado pelo edital Resgatando a História, do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento. A exibição da primeira sessão do “Olympia na Rua” acontecerá no dia 09 de junho, às 18h, com entrada gratuita.

Cinemas

A principal estreia da semana nos cinemas comerciais é “Grande Sertão” de Guel Arraes que adapta a obra literária “Grande Sertão: Veredas” de Guimarães Rosa com uma história inserida na realidade da periferia urbana brasileira. Outro filme interessante nos cinemas é “O Jardim dos Desejos” de Paul Schrader, cineasta e roteirista que está na história do cinema pelos roteiros de “Taxi Driver” (1976) e “O Touro Indomável” (1980) dirigidos Martin Scorsese. O filme está em exibição no Cine Líbero Luxardo.

Prime Vídeo

“Expresso para o Inferno” (1985) de Andrey Konchalovsky está disponível no streaming da Prime Vídeo. O filme tem roteiro do mestre Akira Kurosawa (Viver/Os Sete Samurais/Derzu Uzala) com direção do cineasta Russo Konchalovsky, parceiro do diretor Andrei Tarkovski no roteiro do clássico “Andrei Rublev” (1966). “Expresso para o Inferno" seria dirigido por Kurosawa, mas ele não conseguiu realizar o projeto, apesar do roteiro finalizado e o elenco definido. Um prisioneiro rebelde e revoltado com o mundo escapa de uma prisão com outro prisioneiro e foge em um trem cargueiro, mas o trem perde controle quando o maquinista morre e deixa o trem desgovernado. Jon Voight, de “Perdidos na Noite” (1969), tem ótima atuação e foi indicado ao Oscar.

Mubi

Canal de streaming Mubi com filmes inteligentes para o espectador. “Reality” (2023) de Tina Satter é baseado no fato relacionado a uma ex-especialista em inteligência americana que foi condenada pela divulgação não autorizada de informações do governo à mídia sobre interferências estrangeiras nas eleições de 2016 nos EUA. O filme tem roteiro criativo ao usar os diálogos originais não editado de uma gravação da investigação sobre o caso. Boa atuação da atriz Sydney Sweeney.

Filme Noir

No dia 24 de junho, na Casa das Artes, estarei coordenando um minicurso sobre Filme Noir. Essas produções cinematográficas são conhecidas por suas histórias repletas de suspense, além de um estilo visual e narrativo emblemático que continua a influenciar diretores contemporâneos. Muitos filmes noir fazem parte da história do cinema. Inscrições gratuitas.

Dicas da Semana

“Jardim dos Desejos” de Paul Schrader, “A Filha do Palhaço” de Pedro Diógenes e “Às vezes quero sumir” de Rachel Lambert (Cine Líbero Luxardo).

“O Falcão Maltês” de John Huston. Com Humphrey Bogart e Mary Astor (Cineclube SINDMEPA. Dia 11/06, às 19h. Entrada gratuita)