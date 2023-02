O Efeito Martha Mitchell e outras indicações sobre Cinema

O documentário O Efeito Martha Mitchell de Anne Alvergue é uma das boas opções de filmes da semana e pode ser assistido na Netflix.

É uma importante produção que mostra a história de Martha Mitchell, esposa do procurador-geral dos EUA, no governo de Richard Nixon, no final dos anos 1960. Ela foi acusada de mentir e ser louca por fazer denúncias contra o governo no polêmico caso Watergate que resultou na renúncia do presidente Nixon, em nove de agosto de 1974.

O documentário apresenta várias filmagens da época com diversas entrevistas de Mitchell e elabora interessantes reflexões sobre questões políticas e feministas daquele período sob um olhar contemporâneo, a partir de uma mulher que teve protagonismo invisibilizado em um dos episódios mais relevantes da política dos EUA.

Um dos momentos mais importantes do documentário evidencia a importância de Mitchell na renúncia de Nixon em uma entrevista que o ex-presidente teve com o apresentador David Frost, em 1977, quando ele afirmou: “Não fosse por Martha Mitchell, não haveria Watergate”.

O documentário merece atenção e gera interesse por mais informações em relação à Martha Mitchell. Acredito que se O Efeito Martha Mitchell tivesse maior duração (o documentário tem 40 minutos) seria possível incluir outras informações sobre Mitchell que auxiliariam a concluir diferentes interpretações sua história. A diretora americana Anne Alvergue é uma premiada documentarista e seus filmes foram exibidos em diversos festivais de cinema.

O Efeito Martha Mitchell foi exibido no Festival de Cinema de Sundance em 2022 e é um dos favoritos ao Oscar de melhor documentário em curta-metragem. Vale conferir!

DVD

Coleção Frank Capra (Divulgação)

A Coleção Obras-Primas do Cinema apresenta uma edição especial com quatro clássicos dirigidos pelo cineasta americano Frank Capra (A Felicidade não se Compra). A coleção inclui A Mulher Miraculosa (1931), A Mulher Proibida (1932), O Último Chá do General Yen (1932) e a primeira versão de Dama por um Dia (1933) que Capra dirigiu nova versão em 1961.

Blu-Ray

Um Lobisomem Americano em Londres (Divulgação)

Um Lobisomem Americano em Londres de John Landis é clássico de terror dos anos 1980 e venceu o Oscar de Melhor Maquiagem (categoria criada em 1981). O filme inspirou o cantor e compositor Michael Jackson na realização do clipe da canção Thriller. Dois turistas americanos decidem conhecer uma região rural da Inglaterra e são perseguidos por uma criatura terrível. O filme foi lançado no Brasil em alta definição em um disco Blu-ray (50GB) e quase 4 horas de extras em um DVD.

Cineclube

Trapézio - 1965 (Divulgação)

Gina Lollobrigida foi uma atriz que se destacou pela sua beleza e talento. Lembro-me de assistir seus filmes e ficar deslumbrado com ela especialmente em Trapézio (1956). Gina sempre será uma das mais belas musas do cinema! Assista ou reveja o clássico Trapézio que será exibido em homenagem à Lollobrigida no Cineclube SINDMEPA. A história do filme tem três protagonistas trapezistas que vivem o mundo do circo em intensos momentos de amor e conflitos. Obrigado, Gina!

Trilha musical

A Primeira Noite de Um Homem - 1960 (Divulgação)

A Primeira Noite de um Homem é um clássico dos anos 1960. Dirigido por Mike Nichols, o filme tem no elenco ótimos atores Dustin Hoffman e Anne Brancroft e a excelente trilha musical com canções do músico americano Paul Simon interpretadas por Simon e Art Garfunkel. Belas canções estão na trilha musical como The Sounds of Silence, April Come She Will, Scarborough Fair e Mrs. Robinson. Confira essa excelente trilha musical e assista ou reveja esse clássico do cinema americano.

Dicas da Semana

Circuito comercial

Os Banshees de Inisherin de Martin McDonagh. Com Colin Farrel e Brendan Gleeson. Nove indicações ao Oscar 2023 incluindo melhor filme, ator e direção. Batem à Porta de M. Night Shyamalan. Novo filme do diretor de O Sexto Sentido e Corpo Fechado.

Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará (SINDMEPA)

Trapézio de Carol Reed. Com Burt Lancaster, Gina Lollobrigida e Tony Curtis. Homenagem à atriz Gina Lollobrigida. Sessão dia 07/02 às 19 h com entrada franca.

FIBRA Cineclube (Auditório do Centro Universitário FIBRA)

Os Fãs mais Rebeldes que a Banda de João Luciano, Tamires Cecim e Chris Araújo. Exibição 11/02 às 16 h com entrada franca.