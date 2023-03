O Cinema de Howard Hawks em DVD

A distribuidora Versátil lançou no mercado brasileiro O Cinema de Howard Hawks, caixa com 3 DVDs que reúne 6 clássicos do genial Howard Hawks, um dos maiores diretores da história do cinema, incluindo as inéditas versões recentemente restauradas de Scarface – A Vergonha de uma Nação (1932) e Suprema Conquista (1934). A caixa tem duas horas de vídeos extras, incluindo um excelente documentário sobre o diretor. Hawks foi um dos mestres do cinema americano e seu talento direcionou seu trabalho para filmes de diversos gêneros de modo criativo e inspirador. Ele foi uma grande influência para diversos cineastas e precisa ser mais conhecido e estudado por novos cinéfilos e cinemaníacos.

Disney +

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft foi indicado ao Oscar 2023 de melhor documentário e mostra a história do casal de cientistas Katia e Maurice Krafft que morrerão em uma explosão vulcânica desvendando os mistérios dos vulcões por meio da captura de imagens impressionantes. Vale assistir!

Belas Artes à La Carte

Senhorita Júlia (1951) de Alf Sjoberg é um belo clássico do cinema sueco. A história do filme acontece no final do século XIX. Julie, uma jovem de família aristocrática, que acaba de terminar um noivado, se envolve com Jean, um ambicioso serviçal. Ao longo do verão, os dois passam momentos juntos e compartilham lembranças e sonhos. Até que os dois decidem fugir juntos para a Suiça.

Netflix

Conta Comigo (1986) de Carl Reiner. Com River Phoenix, Richard Dreyfuss, Corey Feldman. Após um desconhecido ser morto acidentalmente, perto de suas casas, quatro meninos decidem ver o corpo. No caminho, eles encontram um homem em um pântano e inicia uma jornada de amadurecimento inesquecível. Esse filme teve sucesso de público e crítica nos anos 1980. Baseado na obra do escritor Stephen King.

Trilha musical

Serpico (1973) de Sidney Lumet é um dos filmes de maior sucesso do ator Al Pacino nos anos 1970. A trilha musical do filme é do compositor grego Mikis Theodorackis que ficou mundialmente conhecido pelas músicas dos filmes Zorba O Grego (1964) de Michael Cacoyannis e Z (1969) de Costa Gavras. A trilha musical de Serpico está disponível no Spotify e merece atenção.

Cinema em casa com SESC

Ótimos filmes estão disponíveis na plataforma digital do SESC. Um dos filmes mais interessantes é o documentário Os Olhos de Orson Welles (2018) de Mark Cousins. Esse diretor tem realizado excelentes documentários como A História do Cinema: Uma Odisseia (2011) e se tornou grande referência desse gênero. Vale assistir.

1º Festival de Cinema Açai

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Cinema Açaí, novo edital da Fundação Cultural do Pará voltado para o audiovisual. O edital premiará até 36 propostas nas categorias curta, média e longa-metragem. Realize sua inscrição até o dia 29/04.

V Mostra SESC de Cinema

Estão abertas as inscrições da V Mostra SESC de Cinema. As inscrições poderão ser feitas pelo site do SESC (sesc.com.br/mostradecinema) até o dia 20 de abril. Poderão ser inscritos filmes em curta, média e longa metragem.

Estreias da semana

John Wick 4 e La Situacion (Circuito Comercial)

Dica da semana

Mamãe faz 100 anos de Carlos Saura. Homenagem ao autor de diversas obras-primas do cinema como Ana e os Lobos e Cria Cuervos (Cineclube SINDMEPA. Dia 28/3 às 19 h com entrada franca).