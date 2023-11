'Napoleão' e as cinebiografias em debate

A estreia do filme "Napoleão", dirigido por Ridley Scott, suscita diversas reflexões acerca das adaptações cinematográficas baseadas em figuras reais. A narrativa do filme de Scott destaca a história do imperador Napoleão Bonaparte, oferecendo interpretações acerca de sua personalidade, notadamente por meio de seu relacionamento amoroso com Josephine, sua esposa. O talentoso Joaquin Phoenix (Oscar de melhor ator pelo filme Coringa) desempenha o papel principal, ao lado da excepcional atriz Vanessa Kirby, reconhecida por sua impressionante atuação no drama "Pedaços de uma Mulher", dirigido por Kornél Mundruczó.

A história do cinema é marcada por filmes que desempenharam um papel crucial na divulgação das vidas e obras de figuras relevantes e, por vezes, controversas em diversas áreas. Seja na música, pintura, literatura, fotografia, ou em meio a inúmeras guerras e movimentos culturais, políticos e sociais, esses personagens inspiraram reações multifacetadas em relação às suas contribuições.

O debate em torno dessas produções inevitavelmente mergulha na dicotomia entre fato e ficção na narrativa cinematográfica. A ética envolvida na distinção entre o que é verídico e o que é inventado em uma adaptação, seja ela cinematográfica ou literária, tem gerado discussões instigantes e merece ser abordada com profundidade e atenção.

Para participar desse debate contínuo, é essencial assistir às adaptações cinematográficas com uma postura crítica e cultivar a curiosidade para buscar informações adicionais sobre os personagens que se tornaram protagonistas de suas próprias histórias.

Como sugestão aos leitores interessados, indico alguns filmes que contribuirão para enriquecer e aprofundar o debate sobre esse fascinante tema:

• “Invictus” de Clint Eastwood (Nelson Mandela),

• “Touro Indomável” de Martin Scorsese (Jake LaMotta),

• “Gandhi” de Richard Attenborough (Mahatma Gandhi),

• “Backbeat Os Cinco Rapazes de Liverpool” de Iain Softley (The Beatles),

• “O Garoto de Liverpool” de Sam Taylor-Johnson (John Lennon),

• “Não Estou Lá” de Todd Haynes (Bob Dylan),

• “Piaf Um Hino de Amor” de Olivier Dahan (Edith Piaf),

• “Somos tão Jovens” de Antonio Carlos da Fontoura (Renato Russo),

• “Bohemian Rhapsody” de Bryan Singer e Dexter Fletcher (Freddie Mercury),

• “Rocketman” de Dexter Fletcher (Elton John),

• “À Noite sonhamos” de Charles Vidor (Frédéric Chopin),

• “Minha Amada Imortal” de Bernard Rose (Ludwig Von Beethoven),

• “Frida” de Julie Taymor (Frida Khalo),

• “The Doors” de Oliver Stone (Jim Morrison),

• “O Homem Elefante” de David Lynch (John Merrick),

• “Amadeus” de Milos Forman (Wolfgang Amadeus Mozart),

• “O Diário de Anne Frank” de George Stevens (Anne Frank),

• “Elis” de Hugo Prata (Elis Regina)

• “Oppenheimer” de Christopher Nolan (J. Robert Oppenheimer).

Gostaria de ressaltar aos leitores a importância de assistir ao filme "Napoleão" nos cinemas, principalmente pela rica narrativa estética de Ridley Scott, cujo talento foi previamente evidenciado em obras como "Os Duelistas" (1976), "Alien, O 8º Passageiro" (1979) e "Blade Runner, Caçador de Andróides" (1982). Vale destacar que o cineasta Stanley Kubrick tinha a intenção de realizar um filme sobre Napoleão Bonaparte, no final dos anos 1960, embora esse projeto nunca tenha se concretizado. Fica inevitável imaginar o que Kubrick teria criado com esse personagem fascinante!

Desejo a todos uma ótima sessão de cinema!

Cinema francês

A edição 2023 do Festival Varilux de Cinema Francês apresentou diversos filmes interessantes que evidenciam a qualidade da cinematografia francesa. “Memórias de Paris” de Alice Winocour foi um dos melhores filmes exibidos no Festival. A partir de um terrível ataque terrorista em Paris, diversos personagens lutam para sobreviver em suas humanidades destruídas. A busca por outros sentidos na vida tornam esses personagens mais humanos e verdadeiros. O Festival Varilux de Cinema Francês 2023 foi exibido no Cine Libero Luxardo.

Dicas da Semana

Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho, Elis & Tom Só tinha que ser com você de Roberto de Oliveira e Uma Estranha Forma de Vida de Pedro Almodóvar (Cine Líbero Luxardo).

Caminhando noite adentro de F. W. Murnau. Clássico do cinema silencioso com acompanhamento musical ao vivo de Paulo José Campos de Melo. Do diretor dos clássicos Nosferatu e Aurora (Cineclube SINDMEPA. Terça, dia 28/11, às 19h. Entrada gratuita).