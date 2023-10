I Seminário de Crítica Cinematográfica na Amazônia Paraense

Conceber e promover iniciativas que fomentem a cultura cinematográfica é uma tarefa essencial para aqueles que têm paixão pelo cinema e se dedicam ao seu estudo. Nesse contexto, é crucial destacar o papel fundamental desempenhado pela Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), fundada em 1962, na promoção da cinefilia local por meio de seus críticos, cursos, mostras, festivais e sessões de cineclube.

Com base nessa rica trajetória e vislumbrando novas oportunidades de colaboração, na qualidade de presidente da ACCPA, estou entusiasmado em anunciar o I Seminário de Crítica Cinematográfica da Amazônia Paraense, programado para os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2023. Este seminário, realizado em parceria com a Fundação Cultural do Pará (Casa das Artes), reunirá apresentações, palestras e debates com membros da ACCPA e convidados, incluindo depoimentos de críticos de cinema de outras regiões do Brasil.

O objetivo deste evento é estimular discussões e opiniões significativas sobre o papel da crítica cinematográfica em uma era caracterizada por novas maneiras de consumir filmes e abordagens diversificadas para avaliar obras audiovisuais. Pretendemos promover reflexões sobre a interpretação de temas, narrativas e estilos que moldam as análises cinematográficas, abrangendo aspectos regionais e globais. Além disso, essa iniciativa busca expandir o apoio ao setor audiovisual no Estado do Pará.

A programação visa despertar o interesse pelo conhecimento histórico da crítica de cinema, enfocando sua relevância no contexto das transformações temáticas e estéticas promovidas por cineastas diversos. É fundamental reconhecer que a crítica de cinema desempenhou um papel crucial na compreensão e na valorização dos movimentos estéticos do cinema, como o Neorrealismo Italiano na década de 1940, a Nouvelle Vague na década de 1950 e o Cinema Novo no Brasil na década de 1960, entre outros. Portanto, é imperativo valorizar o interesse pela história e contribuições da crítica cinematográfica a sétima arte.

Este evento cultural relacionado ao cinema pretende gerar uma série de reflexões por meio de mesas-redondas e debates envolvendo renomados críticos de cinema de Belém, como Pedro Veriano e Luzia Álvares, bem como convidados, cineastas e professores que compartilharão suas perspectivas e insights com o público.

O objetivo, em última análise, é promover reflexões não apenas sobre a crítica cinematográfica, mas também sobre o próprio Cinema. Conheça o programa completo do seminário, que oferecerá inscrições gratuitas e emitirá certificados de participação para os presentes. Agradeço a equipe da Casa das Artes pela parceria na realização desse seminário!

Dia 17/10

18h30: Abertura com apresentação musical de Paulo José Campos de Mello e exibição do curta-metragem "O Imigrante" (1917), dirigido por Charles Chaplin.

19h: Histórias e Homenagens da ACCPA com Pedro Veriano e Marco Antonio Moreira.

19h30: Palestra com Luzia Álvares – "Crítica cinematográfica: Da história pessoal à importância de uma revisão quebrando saberes e mitos".

Dia 18/10

18h30: Palestra sobre "Cinema: Por que, para que e para quem? As novas imagens sob o olhar da interseccionalidade (cinema negro, feminista e indígena)", com Jorane Castro, Fernando Segtowick, Ana Cláudia Mello e Celso Luiz Prudente.

Dia 19/10

18h30: Palestra sobre "Processo de análise de filmes: Crítica e público", com Augusto Pacheco, John Fletcher e Alex Damasceno.

20h: Palestra sobre "O incentivo à cinefilia: Os caminhos abertos nas novas tecnologias visuais", com Marco Antonio Moreira e Lorenna Montenegro.

21h: Encerramento com "Uma declaração aos cinéfilos", por Marco Antonio Moreira e Luzia Álvares.

Dica da Semana

A Longa Viagem de Volta de John Ford. Com John Wayne. Indicado a 06 Oscar incluindo melhor filme (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 17/10, às 19h. Entrada gratuita).

Legendas: "Ladrões de Bicicleta," dirigido por Vittorio De Sica e considerado um dos pilares do neorrealismo italiano, é um filme que tem recebido elogios da crítica cinematográfica desde a sua estreia na década de 1940.