Filmes que completam 40 anos de estreia nos cinemas em 2024

Em 2024, vários filmes lançados em 1984 completam 40 anos. Avaliar a passagem do tempo desde a estreia de muitos filmes é significativo para entender nossa relação com o cinema e como essas obras conseguiram, ou não, manter suas qualidades ao longo dos anos. Alguns clássicos continuam admiravelmente impactantes e é bom ratificar que filmes de diferentes décadas podem ser assistidos ou revisitados, mantendo ou até ampliando seu impacto estético, narrativo e temático para muitos espectadores.

É claro que outros fatores também influenciam a avaliação de um filme além da análise fílmica como aspectos emocionais, contextuais e culturais de cada espectador. No entanto, se adotarmos um critério estético e temático mais rigoroso, muitos filmes podem parecer datados, especialmente quando comparados com as questões contemporâneas presentes em outras formas de arte e cultura deste século. Ainda assim, é inadequado analisar filmes de diferentes épocas apenas sob uma perspectiva moderna e seus questionamentos atuais.

Os anos 1980 foram marcados por conjunturas que resultaram em mudanças expressivas no modo de fazer cinema. O conceito de blockbusters, ou seja, filmes de grande orçamento voltados para altos faturamentos, consolidou-se significativamente. A intensa relação do cinema como indústria de vastos investimentos financeiros em diversos países criou relevantes problemas sobre outras regras de produção, distribuição e exibição, especialmente para os cinemas nacionais, que moldaram de certa forma as normas cinematográficas nas décadas seguintes. No entanto, o cinema autoral felizmente permaneceu forte, com cineastas que veem o filme como uma expressão artística, além de apenas um produto de consumo.

É interessante notar que, ao pesquisar filmes que completam 40 anos em 2024, as produções americanas são as mais destacadas. Isso reflete o que o cinema tem se tornado sob a influência do conceito industrial americano de produzir filmes? Acredito que sim. No entanto, é válido lembrar desses filmes, especialmente para instigar outras pesquisas e, evidentemente, criar conexões emocionais e críticas entre essas obras e os espectadores. Memórias sobre onde assistimos, com quem estávamos, quais eram nossas opiniões na época e como interpretamos esses filmes hoje são formas de perceber o impacto do cinema em nossas vidas. Ele nos lembra de quem fomos e quem podemos ser, seja como cinéfilos, entusiastas do cinema ou cidadãos.

Aqui está uma lista de alguns filmes lançados nos cinemas em 1984 que completam 40 anos em 2024. Procure esses filmes para rever ou assistir pela primeira vez e tenha ótimas sessões de cinema, memórias e nostalgia!

“Paris, Texas” de Win Wenders, “Carmen” de Carlos Saura, “Memórias do Cárcere” de Nelson Pereira dos Santos, “Amadeus” de Milos Forman, “A História Sem Fim” de Wolfgang Petersen, “1984” de Michael Radford, “Nunca fomos tão felizes” de Murilo Salles, “Subway” de Luc Besson, “Um Amor de Swan” de Volker Scholondorff, “Ruas de Fogo” de Walter Hill, “O Amor até a morte” de Alain Resnais, “A Marvada Carne” de André Klotzel, “Os Caça-Fantasmas” de Ivan Reitman, “O Exterminador do Futuro” de James Cameron, “Karatê Kid – A Hora da Verdade” de John G. Avildsen, “Um Tira da Pesada” de Martin Brest, “Indiana Jones e o Templo da Perdição” de Steven Spielberg, "Gremlins" de Joe Dante e “Passagem para Índia” de David Lean.

Roda de Cinema

A Roda de Cinema do CEC em setembro terá como tema “Clube do Filme: Aprendizados de vida por meio dos filmes, inspirado no livro de David Gilmour”. O livro "O Clube do Filme" (2009) narra a história real de um pai que, ao ver o filho de 15 anos não ter empenho em estudar na escola, faz uma proposta insólita: o garoto pode deixar os estudos e não trabalhar, desde que assista a três filmes por semana escolhidos por ele. Assim, pai e filho formam um clube do filme, assistindo e debatendo clássicos como “A Doce Vida” de Federico Fellini, “Os Reis do Iê, Iê, Iê” com The Beatles e “O Iluminado” de Stanley Kubrick. Essas sessões fortalecem o vínculo entre eles e proporcionam valiosas lições de vida. A Roda de Cinema do CEC discutirá o poder transformador dos filmes e como eles nos ensinam sobre a vida, destacando o cinema como uma arte de transformação social, pessoal e coletiva. O evento será apresentado por mim na Casa das Artes, no dia 25/9, às 18h30. Inscrições gratuitas.

Dica da Semana

“O Ladrão de Bagdá” de Raoul Walsh com Douglas Fairbanks. Clássico do cinema silencioso com acompanhamento musical ao vivo de Paulo José Campos de Melo. Sessão no dia 24/9, às 19h, com entrada gratuita.