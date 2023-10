Feliz Círio de Nazaré

Faz parte da tradição desta coluna lembrar e recomendar filmes relacionados ao Círio de Nazaré durante este período tão significativo para nossa cidade. Este é um momento de intensa fé, esperança e gratidão pela Nossa Senhora de Nazaré, que, felizmente, é retratada em diversos filmes realizados por cineastas paraenses ao longo dos anos.

Há inúmeros registros fílmicos caseiros, desde os tempos das filmagens em Super 8, passando pelo 16mm e, posteriormente, pelo 35mm e formatos digitais. Muitos desses registros têm ligações profundas com as famílias e, com certeza, merecem ser preservados com carinho.

Quando se trata de obras cinematográficas destinadas ao público em geral, é possível destacar produções significativas que deixaram uma marca profunda nos espectadores, seja em exibições nos cinemas, televisão ou plataformas online, como o YouTube.

Entre a vasta variedade de filmes disponíveis para apreciação, alguns se destacam pela sua relevância e impacto:

- Carro dos Milagres (1991) de Moisés Magalhães.

- Quero ser Anjo (2000) de Marta Nassar.

- Mãos de Outubro (2009) de Vítor Souza Lima.

- Nossa Senhora de Miritis (2011) de Andrei Miralha.

- No Movimento da Fé (2013) de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes.

- Outubro. Segundo Domingo (2015) de Lari Ribeiro.

- Retratos da Fé (2018) de Carlos Waldney.

Desejo à todos os leitores um Feliz Círio com muita fé e gratidão!

I Seminário de Crítica Cinematográfica

O I Seminário de Crítica Cinematográfica na Amazônia Paraense, promovido pela Associação de Críticos de Cinema (ACCPA) e pela Fundação Cultural do Estado do Pará, por meio da Casa das Artes, tem como propósito promover debates e estimular reflexões sobre a importância da crítica cinematográfica. O Seminário está programado para ocorrer nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2023, nas instalações da Casa das Artes. Além disso, os participantes terão a oportunidade de receber certificados de participação, e a entrada será gratuita.

Elis & Tom

Os produtores de Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você de Roberto de Oliveira buscam uma indicação ao Oscar 2024 na categoria de Melhor Documentário. A inscrição do filme ocorreu diretamente dos Estados Unidos, onde a distribuidora norte-americana Outsider Films adquiriu os direitos de licenciamento e o lançou nos cinemas de Los Angeles em 15 de setembro, antecipando sua estreia no Brasil.

Terruá Pará

No dia 05/10, tive a oportunidade de assistir a uma sessão especial de exibição do notável documentário musical Terruá Pará de Jorane Castro. Este filme foi agraciado na 15ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical. Terruá Pará é um documentário que explora de maneira magistral as diversas facetas musicais que permeiam o estado, desde suas origens até as referências culturais e os entrelaçamentos com a história local. É uma obra que procura representar os diversos estilos que moldam a identidade do Pará, oferecendo uma visão cativante. Parabéns!

Cine Caeté

Em sua segunda etapa, de 13 a 15 de outubro, a Mostra Cine Caeté aporta em Eldorado dos Carajás. Entre os filmes exibidos, destaca-se A Mãe de todas as lutas de Susanna Lira, filmado em Eldorado. O documentário acompanha a trajetória da paraense Maria Zelzuita e da indígena mineira Shirley Krenak, mulheres que estão no front da luta pela terra no Brasil. Oficinas e rodas de conversa integram a programação.

Dica da Semana

Era uma vez em Tóquio de Yasujiro Ozu. Um dos maiores filmes da história do cinema. (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 10/09, às 19h. Entrada gratuita)