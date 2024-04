Cinema Olympia: 112 anos de histórias, filmes e memórias

A relação entre as salas de cinema e a memória dos cinéfilos é profunda e duradoura. Ao longo das décadas, várias gerações experimentaram o ritual catártico de ir ao cinema, e muitos guardam vívidas lembranças dos locais onde viram os filmes que marcaram suas vidas. Essas memórias são frequentemente compartilhadas com amigos e familiares, destacando a importância emocional desses espaços.

Nesse sentido, é crucial celebrar a existência das salas de cinema, especialmente as conhecidas como cinemas de rua, que mantêm viva essa tradição. Em 2024, um ícone cinéfilo de nossa cidade, o cinema Olympia, completa 112 anos desde sua fundação em 24 de abril de 1912. Esta instituição não apenas testemunhou a evolução da arte cinematográfica ao longo de décadas, mas também desempenhou um papel fundamental na preservação da memória cultural de nossa comunidade.

Desde sua inauguração até 2006, o Olympia foi palco de diversas histórias e experiências únicas, por meio de uma ampla gama de filmes que contribuíram para cultivar o amor pelo cinema. A partir de 2006, com administração municipal, o cinema passou a focar sua programação na promoção da diversidade cultural e cinematográfica, tornando-se um ponto de encontro para apreciadores de filmes de diferentes nacionalidades e estilos. Essa mudança reflete o compromisso da programação de uma sala de cinema em não apenas entreter, mas também educar e inspirar seu público, destacando a riqueza da criatividade cinematográfica em todo o mundo.

Depois de um período de inatividade, o cinema Olympia está finalmente passando por reformas, por meio de parcerias entre a Prefeitura de Belém, Fundação Cultural do Munício de Belém (FUMBEL), Instituto Pedra, Vale, Banco da Amazônia e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o que indica que em breve novas histórias serão construídas pela da magia do cinema, trazendo consigo uma renovada expectativa para celebrar seus 112 anos de fundação. Essa notícia é motivo de grande regozijo, pois abre caminho para a realização de novos sonhos e a continuação de uma trajetória marcante para o cinema mais antigo do Brasil em funcionamento, e um dos mais antigos da América Latina e do mundo. É um privilégio para os paraenses contar com um espaço tão significativo no cenário cinematográfico, especialmente em um mercado que tem passado por transformações significativas nas últimas décadas.

Neste momento especial, é importante lembrarmos das inúmeras histórias, filmes e espectadores que passaram pelo Olympia ao longo dos anos, enquanto aguardamos ansiosamente pela sua reabertura. Que o cinema Olympia continue a desempenhar um papel vital na vida dos amantes da sétima arte, mantendo sua importância e significado para todos os cinéfilos e cinemaníacos.

Parabéns, Cinema Olympia! Que os próximos capítulos dessa jornada sejam tão memoráveis quanto os anteriores.

Próximos Lançamentos

Em Maio, a programação do cine Líbero Luxardo apresentará filmes importantes que merecem atenção do espectador. Entre os filmes previstos para exibição no próximo mês estão “A Menina Silenciosa” de Colm Bairéad (indicado ao Oscar de melhor filme internacional em 2023), o documentário “Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos” de Daniela Broitman (sobre o cantor e compositor Dorival Caymmi) e “20.000 espécies de Abelha” de Estibaliz Urresola Solaguren (exibido no Festival de Berlim 2023 e vencedor do prêmio de Melhor Atuação para Sofia Otero).

Beatles

- O documentário “Let It Be” (1970) de Michael Lindsay-Hogg que mostra os bastidores de gravações dos Beatles, no final dos anos 60, foi restaurado pelo diretor Peter Jackson, do genial "Get Back", e chegará na Disney+ a partir do dia 8 de maio de 2024. O documentário ficou indisponível durante décadas e foi liberado para streaming. O diretor Peter Jackson declarou que “Let it Be” teve revitalização de áudio e imagem como aconteceu com a série "Get Back".

Dicas da semana

- “Ferrari” de Michael Mann, “A Paixão segundo GH”, “Ao Cair da Noite”, “Nada será como antes – A Música do Clube da Esquina” e “Uma Família Feliz” (Cine Líbero Luxardo).

- Mostra Alfred Hitchcock: “Vertigo Um Corpo que cai”. Com James Stewart e Kim Novak. Um dos maiores filmes da história do cinema (Cineclube SINDMEPA. Dia 23/04 às 19h. Entrada gratuita).