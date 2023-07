As maiores bilheterias nos cinemas em 2023 (primeiro semestre)

A indústria cinematográfica elabora seus investimentos de modo planejado com a produção de filmes baseados em pesquisas, faixas etárias do público, temas e atores comercialmente relevantes, entre outras referências. Desse modo, os produtores criam expectativas de faturamento que devem recompensar altos orçamentos de distintas produções. Após um período de pouca presença do público nas salas de cinema em decorrência do período pandêmico é inevitável à perspectiva de lucros significativos em relação a diversas produções lançadas em 2023. Por isso, é válido conhecer quais filmes conseguiram ótimos resultados financeiros nesse período.

Em uma relação de dez filmes com maior bilheteria deste primeiro semestre de 2023 é possível avaliar a predominância de produções vinculadas a franquias de sucesso (Creed, Guardiões da Galáxia), filmes com grandes orçamentos de produção (Velozes e Furiosos) e remakes de desenhos animados em live action (A Pequena Sereia). Esses filmes foram exibidos na maioria das salas de cinema em suas estreias no circuito exibidor e essa ocupação, infelizmente, arrebatou espaço para a projeção de outras produções cinematográficas.

Cine News Creed 3 A Pequena Sereia Super Mario Bros

Na lista abaixo, não foram incluídas as bilheterias do filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que estreou em junho, bem como os lançamentos de julho, como Oppenheimer, Missão Impossível 7: O Acerto de Contas - Parte 1 e Barbie:

The Flash - US$ 249 milhões

Creed 3 - US$ 275 milhões mundiais

Transformers o Despertar das Feras - US$ 386 milhões

John Wick 4 - US$ 427 milhões

Homem-Formiga e a Vespa – Quantumania - US$ 476 milhões

A Pequena Sereia - US$ 529 milhões

Homem-Aranha – Através do Aranhaverso - US$ 617 milhões

Velozes e Furiosos 10 - U$ 700 milhões

Guardiões da Galáxia 3 - US$ 838 milhões

Super Mario Bros O Filme - US$ 1.3 bilhão

Após a lista das maiores bilheterias, apresento uma relação de filmes que tiveram uma arrecadação inferior às expectativas das produtoras: Velozes e Furiosos 10, Dungeons e Dragons Honra entre Rebeldes, The Flash, Magic Mike A Última Dança, 65 Ameaça Pré-histórica, Shazam! Fúria dos Deuses e Air A História por trás da logo.

Roda de Cinema

A Roda de Cinema, ação do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) em parceria com a Casa das Artes, terá como tema os melhores filmes exibidos nos cinemas e em canais de streaming no primeiro semestre de 2023. O objetivo da Roda é fomentar debates entre os participantes sobre uma variedade de filmes selecionados, permitindo que os espectadores assistam e reflitam sobre obras como "Tár, A Baleia", "Close" e "Noites Alienígenas", além de estimular outras reflexões cinematográficas. O evento ocorrerá no dia 19 de julho às 18h30, com entrada franca, e contará com minha participação e dos professores John Fletcher e Alex Damasceno.

Atores

Frederic Forrest e Alan Arkin são talentosos atores que faleceram recentemente e deixaram um legado de boas interpretações para os cinemaníacos. Lembro-me de Forrest em ótimas atuações em Apocalypse Now, O Fundo do Coração, Hammet e Muito mais que um Crime. Arkin se destacou em produções como Os Russos estão Chegando, Um Clarão nas Trevas e Ardil 22.

Hollywood

O sindicato dos atores de Hollywood divulgou o início de uma greve essa semana em uma decisão que impactou vários trabalhadores e interrompeu diversas produções em cinema e televisão. O sindicato dos roteiristas está em greve desde maio. Atores não podem mais participar da divulgação de blockbusters prestes a serem lançados. É a primeira em vez em 63 anos que os sindicatos de ambas as categorias paralisam suas atividades simultaneamente.

Dica da Semana

Cão Branco de Samuel Fuller. Com Kristy McNichol, Paul Winfield. Uma jovem encontra um cão branco perdido na rua e resolve adotá-lo, mas percebe um comportamento racista do animal que foi treinado para atacar pessoas negras. Diante desse comportamento, ela entrega o animal aos cuidados de um adestrador para tentar reeducar o animal. Cão Branco é uma poderosa obra antirracista que merece ser assistida e revista. Trilha musical de Ennio Morricone (Cineclube SINDMEPA. Dia 18 de julho às 19h. Entrada franca).